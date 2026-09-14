Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen, takımın geçen sezona kıyasla gözle görülür bir gelişme kaydettiğini vurgulayarak, istenilen seviyeye ulaşmak için çalışmayı sürdürmenin gerekliliğine dikkat çekti. Satır aralarında José Mourinho'nun teknik direktörlük görevini üstlenmesinden bu yana takımda yaşanan dönüşüme övgü barındıran açıklamalarda bulundu.

İspanyol "Defensa Central" sitesine göre Huijsen, bir Formula yarışını izlemek için Madrid pistinde bulunduğu sırada basına konuştu ve Real Madrid'in geçen sezona kıyasla çok daha iyi bir konuma geldiğini, ancak hâlâ gelişmek için geniş bir alana sahip olduğunu belirtti.

İspanyol savunmacı şöyle konuştu: "Geçen sezona kıyasla çok gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum ve devam etmemiz gerekiyor, çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Açıkçası asla mükemmele ulaşamayacağız çünkü her zaman gelişim için bir alan vardır, ama sadece devam etmemiz gerekiyor."

Huijsen eleştirisini doğrudan Xabi Alonso ya da Álvaro Arbeloa'ya yöneltmemiş olsa da, bu sezon ile geçen sezon arasındaki farka dair sözleri, özellikle Mourinho'nun takıma dönüşünden bu yana ortaya koyduklarına yönelik artan övgüler ışığında, geçen sezon Real Madrid'i çalıştıran teknik direktörlere yönelik üstü kapalı bir mesaj olarak yorumlandı.

Portekizli teknik direktörün, yüksek standartları, fikirlerinin netliği ve grubu yönetme becerisiyle soyunma odasında belirgin bir değişim yaratmayı başardığı görülüyor. Bu unsurlar, oyuncuların takımın projesine olan güvenlerini yeniden kazanmalarına ve unvanlar için güçlü bir şekilde mücadele etmelerine yardımcı oldu.

Huijsen'in kendisi de bu dönüşümden faydalananlardan biri olarak öne çıkıyor. Kendisine büyük güven duyan ve takımın kolektif seviyesindeki gelişmeyle eş zamanlı olarak savunma hattında giderek daha fazla ona güvenen Mourinho'nun hesaplarında önemli bir unsur hâline geldi.