Portekizli futbolcu, köklü İngiliz kulübünün endişe verici krizi sırasında Michael Carrick'i kamuoyu önünde eleştirmiş, Carrick de bunun üzerine onu AFC Bournemouth'a karşı oynanan lig maçında (0-3) yedek kulübesine mahkûm etmişti. Bununla birlikte, yazın sona erecek sözleşmesi nedeniyle oyun kurucunun ayrılabileceğine dair söylentiler de çıkmıştı.

Roma karşısında 0-2 geriden gelerek alınan iç ferahlatıcı 3-2'lik galibiyetin ardından Fernandes, Amazon Prime mikrofonuna öfkesini açıkça dile getirdi. "Zordu. Medyada pek çok spekülasyon, bu kulüpte benimle teknik direktör arasında yaşanan çeşitli şeyler hakkında pek çok yalan vardı. Örneğin, aramızda sorunları açıklığa kavuşturduğumuz bir görüşme yaptığımız söylendi. Böyle bir şey olmadı" dedi.

Fernandes, Carrick'in kendisini ilk 11'den çıkarma kararının ise başka bir nedeni olduğunu söyledi. "Teknik direktör, iyi performans göstermediğim için beni yedek kulübesine koyma kararı aldı ve bu adil" diyen Fernandes, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes bunun söylediklerim için bir ceza olduğunu düşündü. Öyleyse de doğru bir karardı. Kararları veren kişi teknik direktör. Bunları kabul etmeli ve yoluma devam etmeliyim. Bu, teknik direktöre duyduğum güveni değiştirmiyor."

Fernandes, yakın dönemin en iyi United oyuncuları arasında yer alıyor. Daha mayıs ayında Carrick yönetimindeki yükselişin simgesi olarak Premier League'in en iyi oyuncusu seçilmişti. 2020/21 sezonunda takıma katılmasından bu yana Red Devils formasıyla çıktığı 340 resmî maçta 112 gol ve 110 asist kaydetti.

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Manchester United: Michael Carrick'in ayrılığı kesinleşmiş gibiydi

Carrick'in hâlâ görevde olması ise oldukça şaşırtıcı. Yer yer hezimet niteliğindeki yenilgiler serisinin ardından görevden ayrılacağı aslında kesinleşmiş gibi görünüyordu. Red Devils, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu görkemli galibiyetten önce tam on resmî maç boyunca galibiyet alamamıştı. Premier League'de ise yalnızca yedi puanlık cılız bir toplamla 17. sırada yer alıyor. Bu nedenle, uzun yıllar United'da orta saha oyuncusu olarak forma giyen Carrick'in görevden alınacağına dair söylentiler haftalardır gündemden düşmüyor.

Son dönemde, kulüpsüz olan Antonio Conte ve Julian Nagelsmann da onun yerine geçebilecek isimler arasında gösterildi. Nagelsmann'ın RB Leipzig'e dönüşüyle de adı anılıyor. Sport Bild'in bilgilerine göre eski Almanya millî takımı teknik direktörü, mevcut teknik direktör Martin Demichelis'in bir tür "gölge adamı".

Carrick, 2021'in sonlarında olduğu gibi bu yılın ocak ayında da görevi Ruben Amorim'den önce geçici olarak devralmıştı. Mayıs ayından bu yana resmen teknik direktörlük yapıyor. Sözleşmesi 2028'e kadar geçerli.