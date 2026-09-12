Röportaj vermeyi pek sevmemesiyle tanınan Fransız milli oyuncu, Münih ekibinin Bodö/Glimt karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından, DAZN muhabiri Jochen Strutzky’yi isteksizliğiyle çaresiz bırakınca dikkatleri üzerine çekmişti.

"Michael Olise futbol oynamak isteyen biri. Bunun dışındaki şeyler ise onu çok fazla ilgilendirmiyor", dedi Eberl, Elversberg ile oynanacak Bundesliga maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında. "Bunu iki yıl önceki tanıtımında da görmüştük. Her insan aynı değil."

Ancak şu vurguyu da yaptı: "Sosyal medyaya baktığımızda onun kutlandığını görüyoruz. Çünkü insanlar sadece şunu söylüyor: Bu bir futbolcu, futbol oynasın, eğlensin. Çocuklar da belki bize kıyasla bununla daha çok özdeşleşiyor. Bizim için en önemli şey, sahada neler yapabildiğini göstermesi. O da bunu harika yapıyor." Eberl ayrıca Olise'nin bu sezon beş maçta üç kez maçın oyuncusu seçildiğine dikkat çekti.

Kompany için ise başka bir noktayı vurgulamak önemliydi. Bu nedenle Belçikalı teknik adam araya girerek şöyle dedi: "Soruyu soran gazeteciye bir soru sorabilir miyim? Bunun şimdi viral olmasından memnun değil misiniz? Eğer o da benim yaptığım gibi bütün soruları yanıtlasaydı, hiçbir şey viral olmazdı."

Ayrıca Olise'nin saha dışında da her zaman profesyonel davrandığını belirtti: "Sponsorlar sadece onun hakkında konuşulmasını istiyor. Michael oradaysa sponsorlar hakkında da konuşuluyor. Dürüst olmamız gerekirse: Michael'ın tarzının hiçbir sponsor ve hiçbir gazeteci için kötü bir değeri yok. Kesinlikle yok. Herkes bundan keyif alıyor. Çok fazla şeyi birbirine karıştırmamalıyız."

Hafta içinde çok konuşulan röportajda Strutzky, Olise'nin Allianz Arena'da yaklaşık 25 metreden attığı ve skoru o sırada 4-0'a getiren rüya golüyle ilgili bir soruyla başlamıştı. Golün "müthiş" olduğunu söyleyen muhabir, bunun Olise'nin kendisi için nasıl bir his olduğunu sormuştu. Olise kısa bir şekilde, "Bilmiyorum" dedi. Bunu gerçekten bilip bilmediği yönündeki ısrarlı soruya ise sadece başını sallayarak karşılık verdi.

Strutzky'nin bir sonraki denemesinde bu kez böyle bir golün nasıl ortaya çıktığını, içgüdüyle mi yoksa düşünerek mi geldiğini sordu. Olise ise, "Yani vuruyorum ve sonra ya giriyor ya da girmiyor", diyerek durumu açıkladı.

Michael Olise'nin DAZN röportajı kısa sürede sona erdi

Eğer bu kadar kolaysa bunu herkesin yapabileceği yönündeki yoruma Olise kısa bir gülümsemeyle karşılık verdi ve ardından şunu netleştirdi: "Gol atabilen tek kişi ben değilim." Strutzky yavaş yavaş çaresizliğe kapıldı ve, "Burada röportaj yapmamı gerçekten çok zorlaştırıyorsunuz. Sizi mutlu eden şey nedir, sizi ne güldürür? Gol atmak mı?" dedi. Olise kısa bir şekilde başını salladı, "evet" dedi ve röportaj orada sona erdi.

24 yaşındaki oyuncu, UEFA'nın resmi medya mikrofonlarında ise biraz daha konuşkandı. Orada takımının "iyi bir performans" sergilediğini söyledi: "İlk yarı biraz zordu çünkü derinde savunma yaptılar. Ama oyun daha açık hale geldiğinde fırsatlarımızı değerlendirebildik." Geçen yıla kıyasla Bayern'in belki de daha sabırlı olması gerektiği yönündeki çıkarıma ise şöyle yanıt verdi: "Geçen yıl oynadığımız gibi oynuyoruz. Ve ne olursa olsun, olur."

Peki başantrenör Vincent Kompany devre arasında skor 0-0 iken ne söylemişti? "Bilmiyorum. Oyunun açılacağını ve fırsatlarımızı bulacağımızı söyledi." Peki bu FCB takımında oynamak ne kadar keyifli? "Güzel. Hepimiz koşu yollarımızı biliyoruz ve nasıl birlikte oynamamız gerektiğini biliyoruz. Yani işler iyi gidiyor. Mutluyuz."

Olise medyadan uzak duran biri olarak görülüyor ve nadiren röportaj veriyor. Bu nedenle kendisine "Mr. Nonchalant" lakabı da takıldı.