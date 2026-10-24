Manchester United, teknik direktörlük görevi için adı geçen isimlerin A takım kadrosundaki kültüre ilişkin ciddi çekincelerini dile getirmesiyle yeniden çalkantılı bir dönemden geçiyor. Michael Carrick görevini korumaya çalışırken, onun yerini alabileceği konuşulan isimlerin kulübün önündeki başlıca iç engeli disiplin eksikliği olarak gördüğü bildiriliyor.

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Soyunma odasındaki disiplinsizlik teknik direktör adaylarını endişelendiriyor

Manchester United'ın son 40 yıldaki en kötü sezon başlangıcı, Carrick'i görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Premier League'de oynadığı yedi maçta yalnızca bir galibiyet alan kulüp, yazın göreve getirdiği teknik direktörün alternatiflerini değerlendiriyor. Ancak Old Trafford'da görevi devralmaları için görüşülen isimlerin, mevcut kadro içindeki ilişkilerden endişe duyduğu bildiriliyor.

Manchester United, kısa süre önce İtalya'da Como karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'lik küçük düşürücü bir yenilgi aldı. Bu kötü gidişat, takımın deneyimli oyuncularının kamuoyu önünde benzeri görülmemiş tepkiler vermesine yol açtı ve soyunma odasının Avrupa'nın önde gelen teknik direktörleri nezdindeki itibarına ciddi zarar verdi.

Göreve gelebilecek isimler, takım içinde ciddi bir saygı ve disiplin eksikliği bulunduğuna dikkat çekti. Old Trafford'daki as takım oyuncuları daha önce de kalıcı olarak göreve getirilen teknik direktörlerden daha uzun süre kulüpte kaldı. Oyuncular, zor dönemlerde teknik direktörlerin gönderilmesinde büyük rol oynamak ve mücadeleyi bırakmakla sık sık suçlandı.

Oyuncuların tepkileri kulüp içindeki kaosu gözler önüne seriyor

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Son iki haftada United kadrosundaki bölünmüşlük kamuoyuna yansıdı. Atletico Madrid yenilgisinin ardından Lisandro Martinez, teknik işlerden sorumlu direktör Jason Wilcox'u açıkça eleştirdi. Savunma oyuncusu, Wilcox'un dört kulvarda mücadele edebilecek bir kadro kuramadığını öne sürdü.

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Ardından takım kaptanı Bruno Fernandes doğrudan Carrick'i hedef aldı. Çarşamba günü Como karşısında alınan ağır yenilginin ardından konuşan Portekizli orta saha oyuncusu, United'ın savunmada sürekli açık verdiği ve rakibi tarafından dağıtıldığı performanstan teknik direktörün taktiklerini sorumlu tuttu.

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Bu açık eleştiriler, görevi devralabilecek isimlerin de dikkatinden kaçmadı. The Telegraph'a göre adaylardan birine yakın bir kaynak, “Düzene ve disipline ihtiyaç duydukları açık. Soyunma odası kontrolden çıkmış durumda ve düzeltilmesi gereken ilk şey bu” dedi.

Bir başka adayın yakınındaki bir kişi de benzer görüşler dile getirdi. Oyuncuların “çok fazla konuştuklarını” ve United gibi büyük bir kulübe çok daha fazla saygı göstermeleri gerektiğini söyledi.

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Yerine geçebilecek isimler gündemdeyken Carrick mücadeleyi sürdürüyor

Artan baskıya rağmen Carrick geri adım atmıyor. Bournemouth ile oynanacak Premier League maçı öncesinde konuşan teknik direktör, oyuncularından azami çaba göstermelerini istediğini yineledi. Carrick, Como yenilgisinin ardından verdiği mesajın aynısını tekrarladı.

Kulüp yönetimi ise güçlü alternatifleri aktif olarak değerlendiriyor. Almanya ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü 39 yaşındaki Julian Nagelsmann'ın aday listesinin üst sıralarında olduğu bildiriliyor. Nagelsmann da görevi üstlenmeye açık.

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Eddie Howe da United yönetiminin gözünde güçlü bir aday. Yazın futbola ara vermek amacıyla Newcastle United'daki görevinden ayrılsa da Manchester'ın bu büyük kulübünü çalıştırma fırsatı, Howe'un arasını kısa kesmesine neden olabilir.

Kısa vadeli baskı ve gelecek olasılıkları

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Carrick, konumuna yönelik yoğun sorgulamaları geçici olarak hafifletmek için Bournemouth karşısında hemen olumlu bir sonuç almak zorunda. Ligde yaşanacak bir başka aksilik, durum tamamen kontrolden çıkmadan yönetimi harekete geçmeye zorlayabilir.

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Bir değişikliğe gidilirse yeni teknik direktör, acilen yapısal disipline ihtiyaç duyan, ciddi sorunları bulunan bir kadroyu devralacak. Premier League şampiyonu Antonio Conte gibi şu anda takım çalıştırmayan seçeneklerin yanı sıra Unai Emery ve Fabian Hurzeler gibi hâlihazırda görevde olan adayları da değerlendiren United yönetimi, futbolun en zorlu ortamlarından biriyle başa çıkabilecek, disiplini sağlayabilecek bir teknik direktör bulmak zorunda.