Chelsea kalecisi Robert Sanchez, Almanya'daki Nürburgring'de düzenlenen pist sürüşü etkinliğinde yaklaşık 113 km/sa hızla giderken 300 bin sterlin değerindeki Ferrari'sini bariyere çarptı ancak yara almadan kurtuldu. Şu anda Como'da kiralık olarak forma giyen İspanyol kaleci, kötü şöhretli Caracciola-Karussell virajında direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kazada ağır hasar gören araçtan çıkan Sanchez, piste saçılan parçaların toplanmasına da yardım etti.

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Sanchez, Nurburgring'in kötü şöhretli virajında kontrolü kaybetti

Sanchez, pazartesi günü saat 14.30 sularında kontrolünü kaybettiğinde pembe kamuflaj desenli bir Ferrari 488 Challenge Evo kullanıyordu. The Sun'a göre 28 yaşındaki Sanchez, Circuit Days tarafından düzenlenen halka açık pist gününe katılıyordu ve altı arkadaşı onu izliyordu.

Arkasında bir Audi TT kullanan Britanyalı bir tatilci şunları söyledi: "Viraja yaklaşırken saatte 113 kilometreye varan bir hızla gidiyordu; bu çok fazlaydı. Viraja sertçe girdi ve pistte hemen kırmızı bayrak gösterildi. Bu, 180 dereceden fazla dönen eğimli bir viraj. Açıkça gaza fazla basmış ve doğrudan bariyere çarpmıştı."

Sanchez kazadan yara almadan kurtuldu ve enkazın temizlenmesine yardım etti

Ferrari'nin ön kısmı hurdaya dönerken pist görevlileri bariyerleri onarana kadar pist yaklaşık bir saat kapalı kaldı.

Görgü tanığı sözlerini şöyle sürdürdü: "Ferrari'sinin ön kısmı tamamen parçalanmıştı ve parçalar pistin dört bir yanına saçılmıştı. Sanchez yara almadan kurtuldu. Hiçbir şey olmamış gibi hemen araçtan çıktı ve kırılan parçaları toplamaya başladı." Sanchez'in arkadaşları da enkazı torbalara doldurmaya yardım etmek için durdu. Ardından araç bir çekiciyle götürüldü.

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Kaleci tanınmamak için kaskını çıkarmadı

Sanchez tanınmaktan kaçınmak istiyor gibiydi. Çevredekiler kim olduğunu ancak aracın yan tarafındaki adını görünce fark etti. Görgü tanığı şöyle dedi: "Üzerinde günlük kıyafetleri ve bir yarış kaskı vardı. Kaskını uzun süre çıkarmadı. Sanki Stig gibi kimliğini gizli tutmak istiyordu. Araç otoparka geri getirildiğinde bile bir nedenden ötürü kaskını çıkarmak istemedi."

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Sir Jackie Stewart'ın 'Yeşil Cehennem' lakabını taktığı Nurburgring, Niki Lauda'nın 1976'daki korkunç kazasına sahne olmuştu.

Sanchez'i Como'da neler bekliyor?

Sanchez, Premier League sezonuna zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra yaz aylarında kiralık olarak Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como'ya katıldı, ancak oynanabilecek dokuz Serie A maçının yalnızca üçünde forma giydi.

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İspanyol oyuncu şimdi bu korkuyu geride bırakıp düzenli forma şansı için mücadele etmeyi umuyor. Como, 21 Kasım'da Cagliari ile karşılaşacak.