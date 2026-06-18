"Çok fazla" - Dünya Kupası taraftarları, tek bir bilet için ödedikleri şok edici tutarı açıkladı

Bu, gezegendeki en büyük futbol turnuvası ve ilk kez Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da düzenleniyor. Peki, bu turnuvayı yerinde izlemek istiyorsanız? Bunun bedelini ödemek zorunda kalacaksınız.

GOAL'un FanZone ekibi, stadyumun dışındaki sokaklara çıkarak taraftarlara basit bir soru sordu: Biletiniz için ne kadar ödediniz? Cevaplar, gözleri yaşartacak kadar yüksek rakamlardan ağzı açık bırakacak kadar yüksek rakamlara kadar uzanıyordu.

"Çok fazla," dedi bir taraftar, rakamı söylemeden önce gülerek. Israr edilince de tereddüt etmedi: "Şey, bana göre 'çok fazla' yaklaşık bin beş yüz dolar demek."

Herkes bu aralıkta değildi — ama fiyatlar yine de oldukça yüksekti. Bir taraftar bilet başına 1.000 dolar ödedi ve bu konuda neredeyse rahat görünüyordu.

“1.000 dolar mı? Sence bu makul bir fiyat mı?” diye sordu muhabir.

"Evet, evet, öyle düşünüyorum," diye cevap verdi.

Önceden plan yapmak, diğerleri için de açıkça karşılığını verdi. Bir taraftar, ön satış kodu sayesinde 500 dolara bilet alırken, başka bir çift ise kişi başı yaklaşık 500 dolar harcadı. Daha şanslı olanlar arasında ise bir taraftar, 380 dolara yerini garantilemeyi başardı — 2026 Dünya Kupası standartlarına göre bu, neredeyse bir pazarlık sayılır.

Bir de şöyle diyen bir taraftar vardı: “Sadece 800 dolar.”

"800 dolar mı? Kişi başı mı?"

“Evet. Her biri.”

Herkes harcadığı paradan tamamen memnun değildi. 220 dolar ödeyen bir taraftar durumu en iyi şekilde özetledi: "Yani, daha ucuz olmasını isterdim, ama..."

Bu yarım kalan cümle, 2026 Dünya Kupası bilet alma deneyiminin şimdiye kadarki en dürüst özeti olabilir.

220 dolardan 1.500 dolara kadar, taraftarların tek bir Dünya Kupası maçına katılmak için ödedikleri fiyatlar oldukça geniş bir aralıkta değişiyor — ancak tüm taraftarların ortak noktası, maça gitmiş olmalarıydı. Görünüşe göre Dünya Kupası söz konusu olduğunda, "çok fazla" diye bir şey yok.