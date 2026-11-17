Almanya'nın hücum oyuncusu Florian Wirtz, Hollanda'yı 5-0 yendikleri maçta iki gol atmanın sevincini yaşadı. A2 Grubu'nda zirveye yerleşmelerinin ardından takımın hücumdaki özgürlüğünü ve durmak bilmeyen presini vurguladı.

Reklam

Wirtz, Berlin'deki farklı galibiyete damga vurdu

Florian Wirtz, Almanya adına göz kamaştıran bir performans sergileyerek iki gol attı. Jurgen Klopp'un ekibi, Olympiastadion'da Hollanda'yı 5-0 mağlup etti. Wirtz'in Hollanda orta sahası ile savunması arasındaki boş alanlarda sergilediği oyun zekâsı, rakip savunmanın kilidini açan belirleyici etken oldu.

Bu farklı galibiyetle Almanya, hem Yunanistan'ı hem de Hollanda'yı geride bırakarak A2 Grubu'nda zirveye çıktı ve çeyrek finale katılmayı garantiledi.

Oyundan keyif almak ve taraftarları eğlendirmek

Maçın ardından Alman yayıncı ARD'ye konuşan Wirtz, Berlin'de tribünleri tamamen dolduran taraftarlara bolca seyir zevki sunan unutulmaz geceyi değerlendirdi.

Wirtz, ARD'ye şunları söyledi: "Yılı bitirmek için uygun bir yoldu ve çok mutluyuz. Şimdi böyle devam etmek istiyoruz. Takım olarak büyük ilerleme kaydettik ve bu takımla oynamak çok eğlenceli."

Reklam Reklam

"Umarız taraftarlar için izlemesi keyifli bir maç olmuştur. Özellikle ikinci yarıda biz de çok eğlendik. İlk yarıda epey çaba sarf edip çok koştuk. İkinci yarıda daha fazla boş alan bulduğumuz için her şey biraz kolaylaştı ve o zaman gerçekten çok eğlendik."

Related Topics

İkinci yarıdaki boş alanları değerlendirmek

Wirtz, Hollanda'nın dirençli presi karşısında ilk yarının büyük fiziksel çaba ve çok koşu gerektirdiğini, ancak devre arasından sonra oyunda çok daha fazla alan açıldığını anlattı.

"Hücum futbolu oynayan bir takım olarak tanınmak istiyoruz. Her zaman gol atmak ve rakibe üstünlük kurmak istiyoruz. Tempoyu düşürmeyip daha fazla gol atmak istedik ve bunu kusursuz biçimde yaptık."

Reklam

Wirtz sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayır, bence hücum futboluyla anılmak istiyoruz. Her zaman gol atmak ve rakibe hükmetmek istiyoruz. Bu düşünce kimsenin aklından bir an bile geçmedi. Hücuma yüklenmeye ve daha fazla gol atmaya devam etmek istedik. Bence bunu kusursuz biçimde uyguladık."

Yakalanan ivmeyi 2027'ye taşımak

Takvim yılı olağanüstü bir sonuçla sona ererken Wirtz, millî maçlar yeniden başladığında takımın gelişimindeki etkileyici ivmeyi sürdürmek istediğini vurguladı.

Reklam

Wirtz sözlerini şöyle tamamladı: "Bitirmek için uygun bir yoldu. Çok mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz. Şimdiden iyi bir ilerleme kaydettik. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." Ardından şunları ekledi: "Millî takım formasıyla inişleri ve çıkışları bol bir futbol yılı geçirdik. 2026'daki millî maç yılımız böyle bitiyorsa, evet, bu kesinlikle yakışır bir kapanış. Çok memnun olabiliriz. Gelecek yıl bunun üzerine koymak istiyoruz. Çok net, daha iyi olmak istiyoruz. Takım olarak gelişimimizde kesinlikle iyi adımlar attığımıza inanıyorum. Bu kadronun bir parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Gerçekten çok eğlenceli."