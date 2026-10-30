Çok dikkat çekici: Öfkeli Leroy Sané, Galatasaray'ın galibiyetinin ardından kameramana küfretti

Galatasaray, cuma akşamı Süper Lig'de Konyaspor'u 0-4 mağlup ederek farklı bir galibiyet aldı. Ancak maçın bitiş düdüğünden hemen sonra çekilen görüntüler, Galatasaray'ın hücum oyuncusu Leroy Sané'nin karşılaşma sonunda pek de mutlu olmadığını gösteriyor.

Görüntülerde, maçın hemen ardından bir kameramanın Sané'nin etrafında yavaşça dolaşarak Alman oyuncuyu çektiği görülüyor.

Sané ise bundan rahatsız oluyor ve kameramana öfkeyle, "O kamerayla defol git!" diye bağırıyor.

Sané, Konyaspor karşısında yedek kulübesinde başladı. Bir saatlik oyun geride kaldıktan sonra gol atan Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

Otuz yaşındaki hücum oyuncusu, geçen yılın yazından bu yana Galatasaray forması giyiyor. Bu sezon şu ana kadar beşi ilk 11'de olmak üzere 13 maçta görev aldı. Bu maçlarda henüz bir gole katkıda bulunmadı.

Galatasaray, cumartesi günü ise farklı bir galibiyet aldı. Golleri Victor Osimhen, Akgün, Aleksey Batrakov ve penaltıdan Rafael Leão kaydetti.

Bu galibiyetle lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Amedspor arasındaki fark beş puana çıktı. Amedspor'un bir maç eksiği bulunuyor. Konyaspor ise 15. sırada, düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.