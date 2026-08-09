“Çok daha kötü bir durumda”: Jose Mourinho, Real Madrid’in yeni transferini eleştirdi

Madrililerin Macaristan'ın önde gelen kulübü Ferencvaros Budapeşte'ye karşı oynadığı ikinci hazırlık maçını 2-1 kazanmasının ardından Mourinho, Silva'nın fiziksel durumundan hâlâ hiç memnun olmadığını açıkladı.

Real'in teknik direktörü, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "O, tatilde hiçbir şey yapmamanın kendisine psikolojik olarak iyi geldiği oyunculardan biri ve sezon öncesi hazırlıklara fiziksel olarak çok daha kötü durumda geldi. Bunu geliştirmesi gerekiyor" dedi.

Silva, Ferencvaros karşısında devre arasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi. Bu sırada Eflatun-Beyazlılar, genç oyuncu Mario Rivas'ın golüyle zaten öndeydi, Carlos Espi ise 49. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Budapeşte'nin golünü Kenan Kodro attı.

Bununla birlikte Mourinho, Silva için övgü dolu sözler de kullandı. Mourinho, "31 yaşındaki oyuncu, daha geride, örneğin 6 ya da 8 numara olarak oynadığında oyun kurulumunda bize yardımcı olan harika bir oyuncu" diyerek hayranlığını dile getirdi. "Maç sırasında fiziksel gücünün biraz eksik olduğunu fark ettim ve onu 10 numara pozisyonuna çektim. Orada da oynayabilir. Üç ya da dört pozisyonda görev yapabilir."

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Bernardo Silva dokuz yılın ardından Manchester City'den ayrıldı

Mourinho'nun kesinlikle kadrosunda görmek istediği oyuncu olarak görülen Silva, Manchester City ile olan sözleşmesinin dokuz yıl ve 300'den fazla resmi maçın ardından sona ermesiyle ancak bu yaz Madrid ekibine katılmıştı. Real ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Ferencvaros karşısındaki galibiyet, Eflatun-Beyazlılar için hazırlık dönemindeki ilk galibiyet oldu. Ağustos başında Fiorentina ile 2-2 berabere kalınmıştı. Gelecek çarşamba (12.08.) Deportivo La Coruna'ya karşı bir hazırlık maçı daha oynanacak, ardından gelecek pazar (16.08.) FC Schalke 04 deplasmanında bir hazırlık maçı var.

Madrililer ise resmi maçlara 22 Ağustos'ta Espanyol Barcelona deplasmanında başlayacak.