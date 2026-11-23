Desire Doue, Paris Saint-Germain'in Nice deplasmanındaki galibiyetinde sağ dizindeki ön çapraz bağını koparmasının ardından ilk kez konuştu. Fransa millî takım oyuncusu sakatlığın kendisini üzdüğünü kabul etti ancak daha güçlü döneceğine söz verdi. Luis Enrique ise kış arasından önceki yoğun maç takvimine, en tehlikeli iki hücum oyuncusundan uzun süre yoksun çıkacak.

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Doue Instagram'da sessizliğini bozdu

Doue, cumartesi günü Nice deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyette sağ dizindeki ön çapraz bağını koparmasının ardından ilk mesajını paylaştı. Takımının ikinci golünü attıktan kısa süre sonra, 38. dakikada gözyaşları içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Doue, Instagram'da “Zor bir dönem. Bu sakatlık beni üzüyor. Ama çok daha güçlü döneceğimden eminim. Yeni bir mücadele, gelişmek için yeni bir fırsat” diye yazdı. “Gösterdiğiniz tüm destek ve sevgi için hepinize teşekkür ederim. İnancımı koruyorum!”

PSG'nin yıldızını uzun bir iyileşme süreci bekliyor

PSG teşhisi doğruladı ancak Doue'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını açıklamadı. Bu sürenin birkaç ay olması bekleniyor. RMC Sport'a göre, böyle bir sakatlıktan sonra müsabakalara dönüş ameliyatın ardından ortalama sekiz buçuk ila dokuz ay sürüyor.

Bu sakatlık, hücum oyuncusunun hem kulübünde hem de millî takımda sezona olağanüstü bir başlangıç yapmasının ardından geldi. Sakatlıktan bu yana destek mesajları yağarken Neymar da Doue'ye içten bir mesaj gönderenler arasında yer aldı .

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Luis Enrique ocak ayında transfer yapma ihtimaline temkinli yaklaştı

Doue, aynı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Khvicha Kvaratskhelia'ya katıldı. Böylece Luis Enrique iki önemli hücum oyuncusundan yoksun kaldı. Ancak PSG'nin teknik direktörü, Nice galibiyetinin ardından kulübün ocak ayı transfer döneminde mutlaka harekete geçmeyeceğini vurguladı.

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“Transfer piyasasına her zaman açığız ama iki oyuncunun sakatlanmış olması mutlaka harekete geçeceğimiz anlamına gelmiyor” dedi. “Daha az süre almış ve katkı sağlayabilecek oyuncular var. Bunun üstesinden takım olarak geleceğiz.”

PSG, kış arasından önce seçeneklerini değerlendirecek

Cumartesi günkü galibiyetle Ligue 1'deki liderliğini koruyan PSG, kış arasından önce oynayacağı yedi maçta kadronun bu duruma nasıl yanıt vereceğini değerlendirecek.

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Kulüp, yeni bir transfere ihtiyaç olup olmadığına ancak bundan sonra karar verecek.