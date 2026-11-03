Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Ezri Konsa'nın yazın Aston Villa'dan Arsenal'a transfer olmasının ardından sergilediği performansı izleyince duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi. Eski İngiltere kaptanı, eski kulübünün çok yönlü stoperin bunun yerine Kuzey Londra'ya gitmesine izin vererek gol yemeye açık savunmasını düzeltmek için büyük bir fırsatı kaçırdığına inanıyor.

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Konsa, Arteta'nın takımında parlıyor

Arsenal, çok yönlü savunmacıyı yaz transfer döneminde Aston Villa'dan 55 milyon sterline kadrosuna kattı. Konsa, kısa sürede Mikel Arteta'nın savunmasının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi ve Gabriel'in yanında stoper olarak zorlanmadan görev yaptı.

Arsenal, William Saliba yazın geçirdiği sakatlık nedeniyle forma giyemese de Avrupa'nın en iyi savunma takımlarından biri olmayı sürdürüyor. Konsa, geçtiğimiz hafta sonu Arsenal'in Anfield'da kazandığı maçta gol yememesine yardımcı olarak kalitesini bir kez daha gösterdi.

Manchester United ise çok kötü bir sezon geçiriyor ve şu anda 17. sırada yer alıyor. Manchester United, 155 milyon sterlinlik yaz bütçesinin tamamını orta saha oyuncularına harcamayı tercih ederken yoğun eleştirilerin hedefi olmaya devam eden savunmasını ihmal etti.

Ferdinand'dan Arsenal'in 'verimli' yıldızına övgü

Getty Images

Kendi YouTube kanalında konuşan Ferdinand, savunmacıya duyduğu hayranlığı dile getirdi ve United'ın onu transfer etmeye çalışmamasından pişmanlık duyduğunu söyledi. Liverpool karşısındaki etkileyici performansının ardından kendi oğluna bile Arsenal'in yeni transferinin oyununu incelemesini tavsiye etti.

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Ferdinand, "Bence William Saliba, takımda kendisine yer açmanız gereken oyunculardan biri. O kadar iyi, üst düzey bir oyuncu. Dün oğluma 'Ezri Konsa'yı izle' dedim çünkü yaptığı her şey verimli. Bu, Mikel Arteta için güzel bir sorun," dedi.

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Eski İngiltere millî futbolcusu sözlerine şöyle devam etti: "Saliba döndüğünde Konsa yeniden sağ beke geçerse şaşırmam. Şaşırmam çünkü Konsa üst düzey bir oyuncu. Çok, çok iyi bir oyuncu ve Manchester United'ın alması gerektiğini düşündüğüm bir başka isim. Çünkü üst düzey bir oyuncu."

Ferdinand, Arsenal teknik direktörünün karşı karşıya olduğu olumlu ikileme dikkat çekerek sözlerini tamamladı: "Takıma hiç zorlanmadan uyum sağlayıp önemli maçlarda büyük performanslar ortaya koyduğu için Mikel Arteta'yı zor kararlarla karşı karşıya bırakıyor. Arsenal için ne kadar iyi bir transfer oldu."

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United'ın savunma sorunları gözler önünde

United'ın yaz transfer stratejisi şimdiden takımın karşısına bir sorun olarak çıkıyor. Teknik direktör Michael Carrick, Luke Shaw'a alternatif olması için istediği sol beki transfer edemedi ve bu durum kadro tercihlerini hemen etkiledi.

Mevcut stoperler de kulübün hedeflerinin oldukça gerisinde kaldı. Harry Maguire ve Lisandro Martinez gibi takımın tecrübeli isimleri yıllardır Old Trafford'da forma giyerken kulübe son katılan stoper, 2024'te transfer edilen Leny Yoro oldu.

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Old Trafford yönetimi, daha önce hücum ve orta sahaya takviyeye öncelik verdiği için savunmayı gelecek yaz yeniden yapılandırmayı planlamıştı. Ancak ligdeki kötü konumu ve savunmadaki belirgin sorunları, bu planların öne çekilmesi gerekebileceğine işaret ediyor.

Carrick'in kadrosu üzerindeki baskı artıyor

United lig tablosunda gerilerken kulüp, savunmadaki belirgin zaaflarını gidermek için beklenenden daha erken transfer piyasasına girmek zorunda kalabilir. Arsenal ise Konsa'nın öne çıkan rolüyle güçlü formunu sürdürmeyi hedefleyecek. Saliba tamamen iyileştiğinde Arteta'yı kadro seçiminde tatlı bir sıkıntı bekleyecek.