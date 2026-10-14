Aurelien Tchouameni, son dönemdeki hakem yönetimleri nedeniyle Real Madrid soyunma odasında giderek artan rahatsızlığı dile getirdi. Roma ile oynanacak önemli Avrupa karşılaşması öncesinde konuşan Fransız millî futbolcu, takımın sahadaki tartışmalı kararlardan yıprandığını kabul etti.

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Bernabeu'da hayal kırıklığı büyüyor

Villarreal karşısında aldıkları LaLiga galibiyetinin ardından Marca'ya konuşan Tchouameni, “Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama önemli olan maçı kazanmış olmamız” dedi. Bu sözler, Madridli yıldızların içinde bulunduğu zorlu durumu ortaya koyuyor: Son dönemde yaşananlardan açıkça rahatsızlar, ancak fazla açık konuşurlarsa disiplin cezasıyla karşılaşmaktan da çekiniyorlar.

Tchouameni'nin dile getirdiği düşünceler daha sonra teknik direktörü tarafından da tekrarlandı. Bu durum, takım içinde son haftalarda hem yerel hem de kıtasal müsabakalarda karşılaştıkları hakem yönetimlerinin düzeyi konusunda ortak bir görüş olduğunu gösteriyor.

Takım bir sonraki zorlu sınavına hazırlanırken hakemler üzerindeki tutarlı yönetim sergileme baskısı da artacak gibi görünüyor. Real Madrid'in Avrupa kupalarındaki geçmişi, bu konuları sık sık gündeme taşıyor. Tchouameni'nin açık sözlülüğü ise hakemler hakkında takım içinde yapılan konuşmaların kamuoyuna yansıyandan çok daha hararetli olduğunu düşündürüyor. Fransız yıldız için öncelik hâlâ skor tabelası, ancak oyuncuların mevcut durum karşısında sabrının tükenmekte olduğuna dair yetkili kurumlara da açık bir mesaj verdi.

Orta saha tartışması sürüyor

Hakem kararları etrafındaki tartışmaların yanı sıra Tchouameni'ye, Real Madrid'in orta sahasına ilişkin süregelen taktiksel tartışma da soruldu. Efsanevi oyun kurucuların ayrılışından bu yana İspanya'nın başkentinde, sahanın merkezinde bir “oyun aklı” veya geleneksel bir yaratıcı merkez bulunmadığı sürekli konuşuluyor. Eleştirmenlere göre mevcut orta saha oyuncuları fiziksel açıdan üstün ve teknik açıdan yetenekli olsalar da maçların temposunu selefleri gibi belirlemek için gereken oyuncu profiline sahip değiller.

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Ancak Tchouameni, mevcut kadronun kalitesini ve sistemdeki kendi rolünü savunmakta gecikmedi. Orta sahada yaratıcı bir oyun yönlendiricinin eksik olduğu yönündeki görüş sorulduğunda, “Benim bu konuda bir fikrim var, bu sizin gündeminizdeki bir konu. Biz takımın kazanması için çalışan üst düzey oyuncularız” yanıtını verdi.

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Bu yanıt, taktiksel yapılarına ilişkin dışarıdan gelen şüphelere rağmen istikrarlı biçimde sonuç alan bir grubun özgüvenini yansıtıyor. Fransız yıldız, mevcut orta saha oyuncularının ortak çabasının ve çok yönlülüğünün kulübün yüksek hedeflerine ulaşmak için yeterli olduğuna inanıyor.

Gazeteciler, kulübün farklı profilde bir orta saha oyuncusu için transfer piyasasına yönelmesi gerekip gerekmediğini sorduğunda Tchouameni, üzerindeki baskıyı ustalıkla savuşturdu. “Önemli olan yarınki maç. Bu ona, teknik direktöre veya başkana kalmış” diyerek transfer kararlarının sorumluluğunu kulüp yönetimine bıraktı. İlk 11'in önemli bir parçası hâline gelen oyuncunun bu olgun tavrı, odağının yönetim odasından çok sahada olduğunu gösteriyor.

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Odak noktası Roma'daki maç

Sohbet daha sonra yaklaşan sınava döndü: AS Roma deplasmanındaki zorlu maç.

Orta saha oyuncusu, takımının aşması gereken taktiksel zorluklara dikkat çekerek “Roma zorlu bir rakip, çok zor” dedi. Ardından takım içindeki uyumun sürdüğünü vurguladı: “Takımdaki atmosfer iyi. Önemli olan şampiyon olmak için mücadele etmemiz.”

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Hakemlerle yaşadıkları sorunlara veya mevcut yönetim altında geçirdikleri taktiksel dönüşüme ilişkin medyadaki şüphelere rağmen, kupa kazanma arzusu kadronun en büyük motivasyonu olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak maç öncesi basın toplantısı, Real Madrid'i temsil etmenin beraberinde getirdiği kendine özgü baskıları hatırlattı. Tchouameni, hakem tartışmalarına yanıt verirken ve takımın taktiksel kimliğini savunurken hem kulübü hem de ülkesi için neden bir lidere dönüştüğünü gösterdi.

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Artık odak sahaya çevriliyor. Real Madrid, İtalya'nın başkentinde etkili bir performans sergileyerek şüphe duyanları susturmak ve son birkaç haftanın “hayal kırıklığını” geride bırakmak istiyor. Tchouameni'nin de belirttiği gibi, karşılaştıkları sorunların tek gerçek çözümü kazanmak.