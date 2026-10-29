Real Madrid ve İspanya Milli Takımı oyuncusu Marc Cucurella'nın eşi Claudia Rodriguez, dün çarşamba günü İspanya'da meydana gelen ölümcül çarpışma kazasına karışan trenin arkasından giden trenlerden birindeydi; kaza nedeniyle Madrid'e dönmek zorunda kaldıktan sonra olası bir felaketten kurtulduğunu doğruladı.

Rodriguez, sosyal medya hesapları üzerinden şunları söyledi: "Bir sonraki trenle Malaga'ya gidiyordum ve şok içindeyim. Kurbanların yakınlarına ve arkadaşlarına tüm desteğimi iletmek isterim."

Ayrıca oku

İlk Mbappe değil: Özil, Premier Lig ve NBA, Çin'in düşmanları listesinde

Mbappe yüzünden: Çin, Real Madrid'e ilk cezasını kesti

Ve şunları ekledi: "İyiyim dostlarım, trenim hiçbir şekilde etkilenmedi, çünkü benim trenim ile kazaya uğrayan tren arasındaki mesafe büyüktü. Sadece geri dönüp Madrid'e yönelmek zorunda kaldık, çünkü aynı hat üzerinde ilerliyordu."

Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaza daha sonra meydana gelseydi, aynı şeyin benim trenimin de başına gelebileceğini düşünmek bile beni şoke ediyor, ancak bu, kazaya uğrayan trende bulunan kişilerin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz."

İspanya Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Demiryolu Kazaları Soruşturma Komisyonu'nun bugün perşembe günü açıkladığı yeni bilançoya göre, İspanya'da iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 74 kişi hayatını kaybetti.

Rapordaki bilgilere göre, kaza çarşamba sabahı ülkenin orta kesimindeki Kastilya-La Mancha bölgesinin Orda belediyesinde, "Renfe" şirketine ait bir trenin, sinyalizasyon sistemindeki elektronik bir arıza nedeniyle duran özel işletmeci "Iryo"ya ait bir trene çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sırasında iki trende yaklaşık 550 kişi bulunuyordu. Olay, İspanya'yı 72 saatlik ulusal yas ilan etmeye yöneltirken, ülke tarihinin en ölümcül demiryolu felaketlerinden birinin yarattığı büyük bir şok yaşandı.