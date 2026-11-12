Reklam

Kai Havertz, Almanya Millî Takımı'ndan takım arkadaşı olan Liverpoollu Florian Wirtz'e sözleriyle destek verdi.

Havertz, Sky'a yaptığı açıklamada, "İngiliz basınının zaman zaman nasıl haberler yaptığını biliyorum" dedi. 2025 yazında Bayer Leverkusen'den Liverpool'a 125 milyon avro karşılığında transfer olmasının ardından İngiltere'de sık sık sert eleştirilerle karşılaşan Wirtz için, "Bence bu sezon da çok, çok iyi futbol oynuyor" diye ekledi.

Havertz, 23 yaşındaki oyuncunun özelliklerini sıralarken "Oyunun içinde, takım arkadaşlarına fırsatlar yaratıyor ve kendisi de tehlike oluşturuyor" dedi. Wirtz, bu sezon tüm kulvarlarda Liverpool formasıyla iki gol ve beş asiste ulaştı. Wirtz gibi Leverkusen geçmişi bulunan Havertz, "Son bir buçuk yılda onun çok, çok sayıda iyi maçını izledim. Benim için birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biri" ifadelerini kullandı.

Havertz, Wirtz'e yöneltilen düzenli eleştirileri ancak şöyle açıklayabiliyor: "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki pek çok insan maçları hiç izlemiyor ama sonra uygulamaya girip 'Gol yok, asist yok, demek ki kötü oynamış' diyor." Liverpool'a Wirtz'i elden çıkarması çağrısında bulunanları ise hiç anlayamıyor: "Kesinlikle yolunu bulacak ve Liverpool için çok büyük bir oyuncu olacak" diyen Havertz, bundan emin.

Reklam Reklam

Havertz ise Arsenal'in hücum hattında takımın değişmez isimlerinden biri hâline geldi. Bu sezon, Premier Lig'de yeniden rahat bir şekilde liderlik koltuğunda oturan İngiltere şampiyonu Arsenal formasıyla çıktığı 15 resmî maçta dört gol ve bir asist kaydetti.