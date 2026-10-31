“Çok ama çok iyi bir performans!” Xabi Alonso, Manchester United karşısında alınan etkileyici galibiyetin ardından Chelsea’nin orta saha yıldızı Romeo Lavia’yı özellikle övdü

Xabi Alonso, Chelsea’nin Manchester United karşısındaki galibiyetinde kilit rol oynayan Romeo Lavia’nın performanslarının “büyük takdiri” hak ettiğini söyleyerek oyuncuyu övdü. Jordan Henderson’ın sakatlanmasının ardından ilk 11’e giren genç Belçikalı, orta sahada oyuna hükmeden bir performans sergiledi.

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Alonso, Lavia'nın olgunluğundan etkilendi

Chelsea Teknik Direktörü Alonso, takımının Manchester United ile oynadığı son maçta orta sahaya hâkim olan Romeo Lavia'yı izledikten sonra sevincini gizleyemedi. Çok yakın zamana kadar kulüp formasıyla 90 dakikayı tamamlamakta zorlanan Lavia, bir hafta içinde ikinci kez bir maçın tamamında sahada kaldı. Deneyimli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ın orta sahada Moises Caicedo'ya eşlik etmesi beklendiği için Lavia'nın ilk 11'de yer alması bazılarını şaşırttı.

Ancak Henderson'ın sakatlığı genç Belçikalıya fırsat verdi ve Lavia bu fırsatı iyi değerlendirdi. Alonso, oyuncunun maç başlamadan önce bu göreve hazır olduğunu doğruladı. Henderson'ın yokluğunda ilk 11'de başlayacağını ancak maç günü öğrenip öğrenmediği sorulan Alonso, “Uygun zamanda öğrendi ama dünden biliyordu” yanıtını verdi.

Orta sahada taktiksel ustalık

Real Madrid ve Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Alonso, Lavia'nın taktik zekâsından ve enerjisinden özellikle etkilendi. 22 yaşındaki oyuncu, topun savunmadan hücuma taşınmasında önemli rol oynayarak Chelsea'nin maç boyunca kontrolü elinde tutmasını sağladı.

İspanyol teknik adam, “Bir orta saha oyuncusunun performansı açısından bakarsam, bence olağanüstü bir maç çıkardı. Pek çok şeyi doğru yaptı; savunma ile hücum oyuncuları arasındaki bağlantıyı sürekli kurdu, oyunun yönünü değiştirdi, birçok doğru karar verdi, çok hareketli ve mücadeleciydi. Bence sadece bu maçta değil, son iki üç haftadır çok iyi bir seviyede oynuyor. Onun adına çok mutluyum ve bugün performansıyla büyük bir takdiri hak ediyor” dedi. Alonso, Football on TNT Sports'a da “Olgun bir performanstı ve harika bir galibiyetti” açıklamasında bulundu.

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Estevao ve Rogers galibiyete katkı sağladı

Övgü alan tek genç yıldız Lavia değildi. Estevao Willian da yorulmak bilmeyen performansının ardından teknik direktöründen büyük övgü aldı.

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Diğer haberlere göre Alonso, “Estevao'dan çok memnunum! Daha fazlasını hak ettiğini göstermek için verilebilecek en iyi yanıttı. Çok çalıştı, mutluyum” dedi. Forvet Morgan Rogers da kulüp için zor geçen bir haftanın ardından attığı golle galibiyette önemli rol oynadı. Rogers, gol vuruşunu anlatırken TNT Sports'a “Sadece savunmacıları üzerime çekmeye çalıştım. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım ve sakin kalmam gerekiyordu. Neyse ki top ağlara gitti” dedi.

Chelsea'yi neler bekliyor?

Geçen hafta sonu aldığı hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından yeniden kazanan Chelsea'nin galibiyeti, Alonso için büyük bir moral kaynağı oldu. Teknik direktör, takımının ikinci yarıdaki tepkisinin devre arasında istediği şey olduğunu belirtti.

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Henderson, sakatlığından döndüğünde ilk 11'deki yerini geri almak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak. Alonso, maç sonu değerlendirmesini “Performanstan, gösterdiğimiz tepkiden ve elbette üç puandan çok memnunuz!” sözleriyle tamamladı. Chelsea şimdi yoğun kış fikstüründe bu takım performansını sürdürmeye çalışacak.