West Ham kaptanı Jarrod Bowen, cumartesi günü Stoke City ile oynayacakları maç öncesinde, takımları üst lige çıkarma tecrübesiyle tanınan Scott Parker'ın kulübü yeniden Premier Lig'e taşıyabileceğine inanıyor. Championship'te altı maçtır kazanamayan takımın forveti, zorlanan takım arkadaşlarına bahaneleri bırakıp kendilerini kanıtlamaları gerektiğini de söyledi.

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Bowen, üst lige yükselme hedefinde Parker'a güveniyor

West Ham, sekteye uğrayan sezonunu kurtarmaya çalışırken Bowen, Parker'a desteğini açıkladı. Nuno Espirito Santo'nun yerine ikinci teknik direktörünü göreve getiren ve sezon başında üst lige yükselmenin favorilerinden biri olan West Ham, beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Hull City formasıyla ikinci ligde oynayan kaptan, Parker'ın Fulham, Bournemouth ve Burnley ile elde ettiği yükselme başarılarının, tüm kadro aynı hedefe bağlı kalmadan tekrarlanamayacağını biliyor.

Kaptan, üst lige yükselmenin zorluklarını anlattı

Son dönemdeki kötü gidişe rağmen Bowen, West Ham'ın yükselme yarışından kopmamasında kilit rol oynamayı sürdürüyor. Küme düşmenin ardından yaz aylarında transfer iddialarına rağmen takımda kalıp 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalayan kaptan, 17 lig maçında yedi gol ve yedi asist kaydetti.

Her sezon bir milyondan fazla kişiye destek veren kulüp vakıflarının yıl boyunca yürüttüğü çalışmaları kutlayan EFL Power of 72 etkinliğinde talkSPORT tarafından kulübün üst lige yükselme şansı sorulan Bowen, şu yanıtı verdi: “Bu konuda çok ama çok güveniyorum. Ama yükselmek nihai hedef ve bunu her hafta hak etmeniz gerekiyor. Bunun kendiliğinden olmasını bekleyemezsiniz.

“Bu lig, çıkması en zor liglerden biri. Her hafta sahaya çıkıp gereğini yapmalısınız. Her maç farklı olacak ama istikrarlı ve alçakgönüllü olmalı, işleri doğru şekilde yapmalıyız. Umarım mayıs geldiğinde kutlama yapıyor oluruz.”

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Kaptan bahaneleri kabul etmiyor

Bowen'ın mayıs ayına yaptığı vurgu, yükselme hedefi erişilemez hâle gelirse ocak ayında ayrılabileceğine dair iddiaların artması nedeniyle daha da önem taşıyor. Kaptanlarının aksine, yüksek bedellerle transfer edilen bazı oyuncular üzerlerine düşeni yapamadı. Geçen ocak ayında toplam 47 milyon sterline transfer edilen Taty Castellanos ve Pablo, ligde aralarında yalnızca iki gol atabildi. Yazın Celtic'ten 22 milyon sterline alınan Arne Engels de beklentileri karşılayamadı.

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Bu etkisiz performanslar, kadrodaki bazı oyuncuların ligin zorluklarını hafife alıp almadığı sorusunu gündeme getirdi. Ancak Bowen, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada bu görüşü kesin bir dille reddetti: “Sonuçta üst düzey oyuncuların ligi anlamamasını bahane etmek istemezsiniz. Çünkü hepimiz profesyoneliz, kazanmak istiyoruz ve her maçın farklı olacağını, maçın gerektirdiği şekilde zor geçeceğini biliyoruz.

“Buna fazla sığınamayız. Yeterince iyi olmadığımız ve sonuç alamadığımız gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Sonuç alamadık çünkü yeterince iyi değildik.

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“Bunu biliyoruz ama aynı zamanda çok ama çok iyi olabileceğimizi de biliyoruz. Bunu kanıtlamaya ve göstermeye devam etmeliyiz.”

Stoke karşısında zorlu sınav

Parker'ın takımı, ikinci sıradaki Stoke'un bu hafta sonu Londra'ya gelişiyle kötü gidişe son vermek için hemen bir fırsat bulacak. Konuk ekip, son yedi lig maçının altısını kazanarak zirve yakınlarında ciddi bir ivme yakaladı. West Ham'ın kazanması, kadronun Parker'a karşılık verdiğini gösterecek ve Bowen'ın geleceğine ilişkin ocak ayına yönelik belirsizliği hafifletecek.