Soyunma odasında hayal kırıklığı

Pochettino, takımının Liverpool karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgiyle dağıldığını izledikten sonra duygularını gizlemedi. Bu sonuç, Manchester United'ı puan tablosunun alt sıralarına yakın, tehlikeli bir konumda bıraktı. Teknik direktör de takım içindeki havanın kasvetli olduğunu kabul etti. Hazırladığı taktik plan, maçın ilk on dakikasında fiilen geçersiz hâle geldi ve takım, en büyük rakiplerinden biri karşısında ayakta kalmaya çalıştı.

Son düdüğün ardından basın mensuplarına konuşan Pochettino, ortamın ağırlığını şu sözlerle anlattı: "Çok ama çok acı. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Premier League'de burada maça böyle başlamayı aklınızdan bile geçirmezsiniz. Tek sorun, maçın altıncı dakikadan sonra tamamen değişmesi. Şimdi her şeyi konuşup açıklayabiliriz ama olan oldu. Çok acı. Oyuncular da böyle bir durumun acısını hissediyor. Onlara sakin olmaları gerektiğini söyledim. Yaşananlar tamamen haksızlıktı," dedi Chelsea'nin eski teknik direktörü.

Yoro'nun kırmızı kartına öfke

Maçın en tartışmalı anı, Leny Yoro'nun Alexander Isak'a yaptığı taktik faul nedeniyle oyundan atılmasıydı. Pochettino, Fransız savunmacıya hakemler tarafından ağır bir karar verildiğinde ısrar etti ve müdahalede kötü niyet bulunmadığını savundu.

Teknik direktör, kırmızı karta ilişkin nihai karar verilmeden önce VAR ekibinin topun gidiş yönünü dikkate alması gerektiğini öne sürdü. Bu karar, United'ı maçın 80 dakikadan uzun bir bölümünde on kişi oynamak zorunda bıraktı.

Pochettino, genç stoperini ayrıntılı biçimde savundu: "Top kaleciye gidiyordu. Bence o pozisyonu VAR'da incelerseniz, şu anda görüntülerde gördüğümüz gibi, [Leny Yoro]'nun [Alexander] Isak'la temas etme niyetinin hiçbir zaman olmadığını görebilirsiniz."

"Forvet, topun kaleciye gittiğini gördü, koşusunu biraz yavaşlattı ve yere düştü. Olanları değiştiremeyeceğim ve saygılı olmak her zaman önemli. Aynı zamanda kulübümü savunmam ve ne hissettiğimi söylemem gerekiyor. Futbol oynayan herkesin açıkça kırmızı kart olmadığını görebileceği bir pozisyon olduğunu düşünüyorum."

Daha fazla konsantrasyon istiyor

Teknik direktör, hakem kararları hakkında açıkça konuşsa da kendi oyuncularının performansına ve kararlarına da dikkat çekti. Maçın başlarında Jeremy Jacquet ve Bryan Mbeumo'nun dahil olduğu, maçın seyrini tamamen değiştirebilecek bir penaltı fırsatının kaçırıldığını belirtti.

Pochettino, benzer çöküşlerin gelecekte yaşanmaması için takımın kendisini sorgulaması gerektiğini vurgulayarak sözlerini sürdürdü: "Ayrıca konsantrasyonumuzu artırmamız, sahada daha iyi kararlar vermemiz ve çok daha iyi olmamız gerektiğini kabul etmeliyiz."

"Kendimize karşı eleştirel olmalıyız ama aynı zamanda maç sırasında yaşanan ve memnun olmadığımız bazı durumları da dile getirmeliyiz. Sorumluluğumuzu inkâr etmeyeceğiz. Gelişmeli ve durumları daha iyi yönetmeliyiz," diye ekledi Pochettino, önlerindeki zorlu maçlara bakarken.