"Çok acı veriyor": Manchester United'ın kötü başlangıcı şimdiden tarihî boyutlara ulaştı

Bryan Mbeumo, cumartesi öğleden sonra Tottenham Hotspur karşısında Manchester United'ı 73. dakikada 1-0 öne geçirdi. 78. dakikada Tottenhamlı Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a kafa attığı için kırmızı kart gördü. Dominic Solanke 90+2. dakikada Tottenham'a beraberliği getiren golü atana kadar her şey Manchester United'ın rahat bir nefes alacağı büyük bir galibiyete işaret ediyordu.

United taraftarları, oyuncularını hem devre arasına giderken hem de son düdüğün ardından yuhaladı. United Teknik Direktörü Michael Carrick, "İşler tam olarak planlandığı gibi gitmediğinde bu tepkiyi bazen anlayabiliyorum" dedi. "Elbette can yakıyor, hem de çok. Hoş bir deneyim değil ama bazen buna katlanmak gerekiyor."

Altı hafta sonunda Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig puan tablosunda yalnızca altı puanla 12. sırada yer alıyor. Bu, tam 40 yılın en kötü sezon başlangıcı.

Manchester United'ı neler bekliyor?

United, tüm kulvarlarda oynadığı son dört maçta galibiyet alamadı. Bu süreçte League Cup'ta Brighton & Hove Albion'a elendi. Şimdiye kadarki sekiz resmi maçında ise yalnızca iki galibiyet elde etti: Premier Lig'de lige yeni yükselen Ipswich Town'a ve Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi, maçın zayıf tarafı olarak görülen FK Sabah'a karşı. Dikkat çekici bir başka nokta da Kırmızı Şeytanlar'ın rakibinden bir oyuncu fazla tamamladığı son üç maçın hiçbirini kazanamaması.

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 MUN

United'ı salı günü, muhtemelen bu sezon şimdiye kadarki en zorlu sınavı bekliyor: Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. İngiltere'de olası bir teknik direktör değişikliğiyle ilgili ilk tartışmalar başlamış olsa da Carrick'in kulüp yönetiminin güvenini hâlâ koruduğu belirtiliyor.

45 yaşındaki teknik adam, ocak ayı ortasında görevden alınan Ruben Amorim'in yerine ilk etapta geçici olarak getirilmişti. Güçlü bir ikinci yarı performansıyla takımı üçüncü sıraya ve böylece rahatlıkla Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Mayısta ise 2028'e kadar geçerli bir teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı.