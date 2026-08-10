Kariyerinin en tartışmalı hikâyelerinden birinin üzerinden on yılı aşkın süre geçtikten sonra, José Mourinho, Manchester United ile ilgili çarpıcı bir sürprizi açığa çıkardı ve 2013 yılında Sir Alex Ferguson'un yerine takımın başına geçmeyi gerçekten kabul ettiğini, ancak son anlarda kararından vazgeçerek Chelsea'ye dönmeyi tercih ettiğini doğruladı.

Bu itiraflar, 63 yaşındaki ve İspanyol kulübüne ikinci dönemi için döndükten sonra Real Madrid ile yeni bir deneyime hazırlanan Portekizli teknik direktörün kariyerini ele alan "Netflix" platformundaki yeni bir belgesel dizisi kapsamında geldi.

Mourinho: Ferguson'un yerine geçmek için sözleşme imzaladım

Mourinho, Ferguson'un 2013 yılında takımın başından ayrılmasının ardından kendisini Manchester United ile bir araya getiren müzakerelerin ayrıntılarını ilk kez açıkça ortaya koydu.

Portekizli teknik direktör, "BBC Sport"un aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Real Madrid'den ayrıldığımda, Sir Alex'in yerine Manchester United'a geçmek için bir sözleşme imzaladım."

Mesele Mourinho'nun itirafıyla sınırlı kalmadı; zira Ferguson'un kendisi de Portekizli teknik direktörün anlatımının doğruluğunu teyit ederek, Mourinho'nun gerçekten görevi devralmak için aday olduğunu açıkladı.

Ferguson şöyle dedi: "Görev ona teklif edildi, evet. Onunla oturdum ve durumu anlattım; benim açımdan zaten kabul etmişti, ancak saatler içinde her şey değişti."

Ferguson, Manchester United'ı 26 yıl çalıştırdıktan sonra 2013 yılında teknik direktörlük kariyerini bu kulüpte noktalamıştı; bu süre zarfında birçok yerel ve kıtasal kupanın yanı sıra Premier Lig'de 13 şampiyonluk kazanmıştı.

Mourinho'nun kararını değiştiren duygusal bir telefon görüşmesi

Ferguson, Mourinho'nun Manchester United ile yaptığı anlaşmadan, daha önce 2005 ve 2006 yıllarında üst üste iki kez Premier Lig şampiyonluğuna taşıdığı kulüp olan Chelsea'ye dönme isteği nedeniyle vazgeçtiğini açıkladı.

Ferguson şöyle dedi: "Bir gece beni aradı, ağlıyordu ve şöyle dedi: Alex, bunu yapamam. Chelsea'ye söz verdim ve sözümden dönmeyeceğim. Bana sunduğu nedeni anlayışla karşıladım, ancak hayal kırıklığına uğradım."

Mourinho'nun kararı, o dönemki teknik direktör piyasasının en heyecan verici anlarından biri olmuştu; zira Old Trafford'a transfer olarak geleceğini kesinleştirmiş gibi görünmüşken, sonunda Londra kulübüne dönmeyi tercih etti.

"Gurur duydum": Mourinho, Manchester United'ı neden reddetti?

Mourinho ise Ferguson'un yerine geçme fırsatının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, ancak aynı zamanda Chelsea ile olan özel ilişkisini görmezden gelemeyeceğini hissettiğini açıkladı.

Şöyle konuştu: "Sir Alex'in yerine geçmek için bir teklif almaktan büyük gurur duydum, çünkü Manchester United'ın muazzam bir çekiciliği var. Ancak futbol sevgisi başka bir şey, belirli bir kulübü sevmek başka bir şey. Bu duygunun futbol sevgisinden daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Özünde, Real Madrid'deki deneyimimin ardından, sevildiğimi hissetmeye ihtiyacım vardı."

Mourinho, Ferguson'un yerine geçme fırsatını kaçırmanın acı verici olduğunu itiraf etti, ancak kararından pişmanlık duymadığını vurguladı. Şöyle dedi: "Sir Alex Ferguson'un yerine takımı çalıştırma fırsatını kaçırmak son derece acı verici bir şeydi, ancak bundan pişman değilim; çünkü bu, kalbimden gelen bir karardı."

Chelsea'ye dönüş ve Premier Lig'de üçüncü şampiyonluk

Manchester United'ı çalıştırmama kararının ardından Mourinho, 2013 yılında Chelsea'ye döndü ve takımı Lig Kupası şampiyonluğunun yanı sıra üçüncü Premier Lig şampiyonluğuna taşımayı başardı.

Ancak Mourinho'nun Manchester United ile hikâyesi bu noktada son bulmadı; zira Portekizli teknik direktör, üç yıl sonra takımın başına geçmek için yeni bir fırsat elde etti.

Mayıs 2016'da Manchester United, Mourinho'yu Hollandalı Louis van Gaal'in yerine seçti ve böylece Portekizli teknik direktör Old Trafford'da uzun süredir beklenen bir deneyime başladı.

Yaklaşık iki buçuk yıl süren dönemde Mourinho, takımı Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımayı başardı; ardından sonuçların gerilemesi ve takım üzerindeki baskıların artmasıyla Aralık 2018'de görevinden alındı.