"Başından itibaren her şeyimizi ortaya koyduk. Stuttgart'a karşı çoğu zaman böyle oluyor; ikinci yarının ortalarında biraz düşüyorlar ve artık o kadar güçleri kalmıyor. Bugün de yine öyle oldu. Biz ise hep devam ediyoruz, durmuyoruz ve gollerimizi her zaman atıyoruz", dedi Pavlovic, bitiş düdüğünün hemen ardından Sky'a.

VfB'nin son derece cesur başladığı ilk 15 dakikanın ardından Bayern oyunun kontrolünü ele aldı ve 21. dakikada Dayot Upamecano ile öne geçti. İkinci yarının başında Stuttgart, Josha Vagnoman'ın golüyle sürpriz şekilde eşitliği sağladı (52.). Ancak şampiyon buna anında karşılık verdi ve Michael Olise'nin golü (55.) ile Vagnoman'ın kendi kalesine attığı golün (58.) ardından kısa sürede 3-1 öne geçti. Son bölümde Pavlovic (82.) ve Luis Diaz (90+2) da skoru 5-1'e taşıdı.

Getty Images

Stuttgart'ın yeni kaptanı Deniz Undav ise son derece açık konuştu: "Fabi (Bredlow, VfB kalecisi, ed. notu) bugün böyle olağanüstü bir gün geçirmeseydi, burada sekiz ya da dokuz tane yerdin. Onlar fırsatlarını sonuna kadar oynuyor, biz ise fırsata dönüşebilecek dört ya da beş pozisyon yakaladık ama bu anlarda yanlış kararları veriyoruz", dedi Undav. Alman milli forvet, Bayern'e karşı oynanan iki maçın "sezondaki bonus maçlar" olduğunu söylerken, "Ne yazık ki bu kadar net oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Devre arasında VfB Stuttgart için ilginç bir durum yaşandı

Bu arada Stuttgart ekibi için devre arasında ilginç bir durum da yaşandı. VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß, maçın ardından Sky 'a yaptığı açıklamada, muhtemelen bir elektrik kesintisi nedeniyle "ışıkların söndüğünü" doğruladı.

Hoeneß, "Hiç ışık yoktu ama hâlâ yeterince aydınlıktı, birbirimizi görüyorduk, tökezlemedik. Yani her şey yolundaydı" dedi ve sportif açıdan ise şunu vurguladı: "Kendimizi geliştirmeliyiz, buna hiç şüphe yok. Bayern burada daha birçok takımı yenecek, muhtemelen bizi yendiklerinden daha farklı skorlarla da yenecekler ama yine de daha iyi oynama iddiamız olmalı."