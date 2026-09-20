Liverpool, pazar günü bu sezonki ikinci Premier League galibiyetini aldı. AFC Bournemouth deplasmanında Cody Gakpo'nun mükemmel hazırlığı sonrası Alexander Isak, maçın tek golünü attı: 0-1. Liverpool dokuz puanla şimdilik altıncı sırada yer alırken, on yedinci sıradaki Bournemouth ise hâlâ sezonun ilk galibiyetini bekliyor.

Bournemouth için ilk kötü haber maçtan önce ortaya çıktı. Hafta ortasında Bournemouth'un Avrupa'daki ilk golcüsü olan Justin Kluivert, Real Sociedad maçından tam olarak dinlenmiş çıkmadı ve teknik direktör Marco Rose'a göre "birkaç hafta" sahalardan uzak kalacak. Liverpool'da ise dört Hollandalıdan ikisi ilk 11'de başladı: Virgil van Dijk ve Gakpo.

Kluivert, tribünden iki takımın da çok fazla heyecan yaratmayan bir ilk yarı oynadığını izledi. Liverpool adına en tehlikeli isim, kaleci Djordje Petrovic'i geçmeye yetecek kadar isabetli olmayan iki serbest vuruşuyla Dominik Szoboszlai oldu.

Bournemouth, devre arasından önce açılış golüne Evanilson ile en çok yaklaşan taraf oldu. Brezilyalı oyuncu, topuğuyla yaptığı vuruşta Alisson Becker'i geçmiş gibi görünüyordu. Brezilyalı kaleci klasını gösterdi ve vatandaşının vuruşunu son anda yaptığı refleksle çizgi önünde güçlükle çeldi.

İkinci yarıda oyunun görüntüsünde çok fazla değişiklik olmadı. Hem Bournemouth hem de Liverpool tutuk oynadı, ancak Liverpool maça giderek biraz daha iyi ortak oldu ve The Cherries'in savunma hattısına karşı daha sık baskı kurdu.

İkinci yarının başlamasından yaklaşık 15 dakika sonra Gakpo'nun mükemmel bir aksiyonu açılış golünü getirdi. Hollanda Milli Takımı oyuncusu çizgide iki rakibini geçti ve ortasını Florian Wirtz'e ulaştırdı. Wirtz vuruşunu yapamasa da Isak fırsatı değerlendirdi: 0-1.

Bournemouth teknik direktörü Rose, şu an Liverpool'u çalıştıran Iraola'nın halefi olarak beş oyuncu değişikliğiyle bir şeyleri zorlamaya çalıştı. Ancak bu hamleler takımı daha tehlikeli hâle getirmedi. Alex Tóth, bitime kısa süre kala umut vaat eden bir noktadan serbest vuruş kullandı ancak topu açık farkla üstten auta gönderdi.



