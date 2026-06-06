Cody Gakpo, Liverpool'dan ayrılmasının ardından Arne Slot'a gönderdiği mesajın içeriğini açıkladı

Cody Gakpo, ESPN'e verdiği demeçte Hollanda milli takımının Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesine girebileceğini düşündüğünü söyledi. Arne Slot'un görevine son verilmesine neden olan Liverpool'daki hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, Gakpo kısa sürede zihnini yeniden toparladı.

"Birçok nedenden dolayı bu özel bir turnuva," diye söze başlayan forvet, "Ancak bizim için özellikle özel çünkü takım olarak kazanabileceğimize yürekten inanıyoruz. Yaptığınız şeye güvenmeli ve inanmalısınız. Bu takımda bu var. Dolayısıyla dünya şampiyonluğu şansı gerçek, aksi takdirde katılmamıza gerek kalmazdı."

Gakpo için koşullar iyi, çünkü ikinci kez baba olacak. “Minnettarım. Bu bir lütuf, çok mutluyum. Bu sadece bana ekstra cesaret veriyor. Bu benim, kız arkadaşım ve ailem için özel ve güzel bir şey.”

Gakpo, bir önceki sefer baba olmak üzereyken harika bir Avrupa Şampiyonası oynamıştı. “Bu yüzden de böyle planladık,” diyor göz kırparak. “Bunlar kariyerde özel anlar. Herkeste ekstra bir enerji ortaya çıkıyor, bende de öyle.”

27 yaşındaki Gakpo, Liverpool'da “çalkantılı” bir sezon geçirdi. “Bunun pek çok nedeni vardı. Sonuçta bunu geride bırakmalı ve burada hedeflerimize doğru ilerlemeliyiz. Bence farklı bir ortamda olmak yardımcı oluyor. Ve yine bir hedefe doğru çalışabiliyorsun.”

Liverpool’daki hayal kırıklığı yaratan gelişmeler nedeniyle, Slot geçen hafta sonu kovuldu. Gakpo, bu haberin oyuncu grubunda bir süre yankı uyandırdığını söylüyor. “Teknik direktörün kovulması çok yazık. Oyuncuların hiçbiri bunu beklemiyordu. Ama olan oldu. Birçok oyuncu Dünya Kupası’na hazırlanıyor, bu yüzden bunu çabucak unutmak zorunda kalacaklar.”

Gakpo, haberi duyduktan sonra Slot ile iletişime geçti. “Ona bir mesaj attım,” diyor. “Son iki yıl için teşekkür etmek için, tabii ki geçen sezonun zirvesi de dahil. Bunlar güzel anılar.”