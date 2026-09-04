Cody Gakpo, transfer çılgınlığıyla geçen çalkantılı bir haftanın ardından sahada konuştu. Liverpool’un hücum oyuncusu, Ipswich Town karşısında ikisi de Alexander Isak’a olmak üzere yaptığı iki asistle büyük değer taşıdı. The Reds de bu sayede Premier Lig’e yeni yükselen ekip deplasmanında 0-2 kazandı.

Liverpool maça iyi başladı ve top çok kısa süre içinde ağlara gitti. Bu hafta birkaç kez Liverpool’dan ayrılacağı yönünde haberlerle anılan Gakpo, etkileyici bir aksiyonun ardından topu Isak’ın ayağına sert bir şekilde çıkardı; İsveçli de sert vurdu. Kjell Scherpen topa dokunsa da gole engel olamadı: 0-1.

Kısa süre sonra bir kez daha gol geldi. Bu kez Gakpo’nun asisti daha da güzeldi. Hollandalı oyuncu topu ayağının dışıyla Isak’ın koşu yoluna bıraktı ve İsveçli böylece doğrudan tehlikeli bir pozisyona girdi. Rakibini geçen Isak, topu Scherpen’in altından ağlara gönderdi. Kaleci kalesinden oldukça önde yakalandı ve iyi bir görüntü vermedi.

Böylece maç aslında ilk on dakika içinde bitmiş oldu. Liverpool tempoyu düşürdü ve daha çok Ipswich’in kendi yarı sahasında yapacağı top kayıplarını kolladı. Bu şekilde teknik direktör Andoni Iraola’nın ekibi devre öncesinde de birkaç kez tehlikeli oldu.

Örneğin Dominik Szoboszlai iki kez ceza sahası dışından etkili şutlar çıkardı, ancak her seferinde cevap veren isim Scherpen oldu. Alexis Mac Allister da ceza sahası dışından denedi, fakat top az farkla auta gitti. Öte yandan Liverpool, Ipswich’ten fazla tehdit görmedi.

Devre arasının ardından maç biraz kendi akışında sürdü ve iki kalede de pek kayda değer bir pozisyon yaşanmadı. Szoboszlai, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından penaltı alacağını düşündü, ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından pozisyonun başlangıcında ofsaytta olduğu ortaya çıktı.

Bu sırada Liverpool’da milyon euroluk transfer Bradley Barcola da oyuna girmişti; Gakpo ise o anda hücum hattında biraz daha merkezde oynamaya başladı. Ancak Fransız oyuncu henüz oyuna girer girmez damgasını vurmayı başaramadı. Buna zaten pek ihtiyaç da yoktu, çünkü galibiyet Liverpool için cebedeydi: 0-2.