Liverpool forveti Cody Gakpo, kulüp sezonun belirleyici bir dönemine girerken takım arkadaşlarını hız kesmeden yollarına devam etmeye çağırdı. Brighton karşısında alınan ikna edici galibiyetin ardından Hollandalı futbolcu, takımın Anfield'da oynanacak kritik maçlar öncesinde tam zamanında performansını bir üst seviyeye taşımaya başladığına inanıyor.

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Galibiyet serisini sürdürmek

Liverpool, pazar günü Anfield'da Brighton & Hove Albion'ı disiplinli bir oyunla 2-0 yenerek tüm kulvarlarda üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve etkileyici formunu sürdürdü. Bu sonuç kulüp çevresindeki olumlu havayı pekiştirdi, ancak Gakpo şimdiden önlerindeki önemli mücadelelere odaklanmış durumda. Chelsea ile oynanacak Carabao Kupası maçını Premier Lig'de Arsenal karşılaşması izleyecek. Forvet, soyunma odasındaki herkesin tamamen bu maçlara odaklanmasını istiyor.

Brighton galibiyetinin ardından Gakpo, takımın mevcut yönetim altında kaydettiği gelişimi değerlendirdi. Hollanda millî futbolcusu, kulübün resmî internet sitesinde şunları söyledi: “Bence en olumlu şey, geliştiğimizi hissetmemiz. Bunun bizi nereye götüreceğini elbette bilmiyoruz, sonunda göreceğiz.”

Forvet, bu ilerlemenin geçici olmadığını hissettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama ilerliyoruz. Bazen böyle hissetmezsiniz; bazen sadece o günkü maçta iyi oynadığınız için iyi gittiğini düşünürsünüz. Fakat biz her maçta geliştiğimizi ve işlerin giderek daha iyiye gittiğini hissediyoruz. Elbette o kadar iyi oynamayacağımız maçlar da olacak. Yine de bu hissi korur ve var gücümüzle mücadele etme anlayışımızı sürdürürsek durum iyi görünüyor.”

Anfield tribünlerinin gücü

Liverpool'un son dönemdeki başarısında iç saha performansı önemli rol oynadı. Gakpo da taraftarların büyük maçların sonucunu ne kadar etkilediğinin farkında. Chelsea ve Arsenal'ın Merseyside'a yapacağı ziyaretler öncesinde Hollandalı oyuncu, tribün desteğinin takıma avantaj sağlamasını bekliyor. Anfield, dünya futbolunun rakipler üzerinde en fazla baskı kuran statlarından biri olmayı sürdürüyor. Gakpo'ya göre oyuncuların sahadaki enerjisi, tribünlerin coşkusunu da artırıyor.

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Gakpo, yaklaşan haftayı değerlendirirken şöyle konuştu: “Evimizde oynamak elbette her zaman büyük bir yardım. Şimdiki gibi enerji ortaya koyabilirsek taraftarlardan muazzam destek göreceğimizi düşünüyorum, çünkü onlar her zaman arkamızda. Ama biraz daha iyi oynadığımızda bizi daha da fazla destekliyorlar. Bugünkü gibi fırtınalı havada bile her seferinde yanımızda olmaları harika. Bu büyük bir yardım. Chelsea'yi ve ardından Arsenal'ı evimizde ağırlarken taraftar desteğini arkamıza almak iyi olacak.”

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Dirençli Brighton savunmasını aşmak

Brighton galibiyeti kolay kazanılmadı. Konuk ekip, etkileyici bir savunma performansı ve üst üste aldığı dört galibiyetle Anfield'a gelmişti. Ancak ilk yarıdaki dört dakikalık etkili bölüm maçın gidişatını değiştirdi. Pascal Gross'un kendi kalesine attığı golü Alexander Isak'ın net bir vuruşla kaydettiği gol izledi ve üç puan Merseyside'da kaldı. Gakpo, karşılaştıkları rakibin kalitesi düşünüldüğünde sonucun önemine dikkat çekti.

Gakpo, “Bence çok önemli bir gündü. Elbette çok iyi bir takıma [karşı] oynadık. Son birkaç maçta çok iyi gidiyorlardı, çok gol atıyor ve pek gol yemiyorlardı. Bizim için ligde evimizdeki ilk galibiyeti almak önemliydi ve bundan çok mutluyum. Gerçek bir takım galibiyetiydi. Savunmada çok cesur davrandığımızı düşünüyorum. Bazen geride bire bir kalma riskini göze aldık. Ancak hem biz oyuncular hem de teknik ekip, bu pozisyonlarda ve ileride de kendimize güveniyoruz” dedi.

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Agresif oyun ve bitiricilik

Brighton karşısındaki taktik yaklaşımda yoğun baskı ve tek farklı üstünlükle yetinmeme isteği öne çıktı. Gakpo, takımın maçın fişini erkenden çekme arzusunun en iyi örneği olarak ikinci golü gösterdi. Florian Wirtz'in dahil olduğu şanslı bir pozisyonla eşitlik bozulduktan sonra bile kenardan gelen talimat açıktı: Hücum etmeyi bırakmayın. Forvet, Londra kulüplerine karşı tam da bu hücum odaklı anlayışa ihtiyaç duyacaklarına inanıyor.

“Harekete geçip bir şeyler üretmemiz gerektiğini hissedersek bunu yapabiliriz. Elbette bazen işe yaramaz, ama herkes bunu kabul eder ve durumdan en iyi sonucu çıkarmaya çalışır” dedi.