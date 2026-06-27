Cody Gakpo, doğmamış oğlunu kaybetmesine rağmen Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımında kalmaya devam ediyor

KNVB, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, Cody Gakpo’nun büyük kişisel acısına rağmen Dünya Kupası’nda Hollanda milli takım kadrosunda kalacağını duyurdu. Liverpool’da forma giyen forvet ve eşi Noa van der Bij, cumartesi günü henüz doğmamış oğulları Elijah Raphael’in hamilelik sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

KNVB, bu yürek burkan habere ilişkin bir açıklama yaptı. Futbol federasyonu, Gakpo, Van der Bij ve oğulları Samuel’e başsağlığı dilediğini belirtirken, aileye her türlü desteğin sağlanacağını vurguladı.

"Öncelikle Cody ve ailesi, Noa ile oğulları Samuel'e başsağlığı diliyoruz. Bu çok üzücü bir özel durum. Elbette bu durumdan haberdardık ve KNVB olarak aileye mümkün olan her şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Cody, sevgilisiyle görüşerek takımda kalmaya karar verdi," dedi federasyon.

KNVB ayrıca ailenin mahremiyetine saygı duyduğunu belirtti. Bu nedenle federasyon, durum hakkında veya Gakpo ile ailesine nasıl destek sağlandığına dair daha fazla ayrıntıya girmek istemiyor.

"Mahremiyetlerine saygı duyuyoruz ve bu nedenle durum hakkında daha fazla ayrıntıya girmeyeceğiz; dolayısıyla onlara nasıl destek olmaya çalıştığımız konusunda da bilgi vermeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de bu konuda daha fazla bilgi paylaşmayacağız. Bu konuda herhangi bir şey paylaşılacaksa, bunu ailenin kendisi yapacaktır," diye devam ediyor açıklamada.

Van der Bij, bu üzücü haberi Cumartesi günü Instagram üzerinden duyurdu. Duyuruda, Ekim ayında doğması beklenen doğmamış oğulları Elijah Raphael’in hamilelik sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Kırık kalplerle, oğlumuzun hamilelik sırasında vefat ettiğini duyuruyoruz," diye yazdı Van der Bij. "Sonsuza kadar sevgimizle. Sonsuza kadar bizim oğlumuz."

Gakpo da sosyal medya üzerinden bu habere tepki gösterdi. Hollanda Milli Takımı oyuncusu şunları ekledi: "Bu, ailemiz için inanılmaz derecede zor bir dönem. Mahremiyetimize ve bize biraz zaman tanınmasını rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."