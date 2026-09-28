Cody Gakpo için bu milli ara sona erdi. 27 yaşındaki forvet, pazar günü Sırbistan - Hollanda (1-2) maçında sakatlanarak oyundan çıktı ve yapılan incelemeler sonucunda bir süre forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Bu nedenle federasyonun bildirdiğine göre kulübü Liverpool'a geri dönecek.

Gakpo için Sırbistan karşısında işler erken ters gitmeye başladı. Sasa Lukic'in sarı kart gördüğü sert müdahalenin ardından forvet acı içinde yerde kaldı.

Sonunda Gakpo denemeye devam etti, ancak birkaç dakika sonra maça devam edemeyeceği netleşti. Yerine Ruben van Bommel oyuna girdi.

KNVB pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Gakpo, milli aranın kalan bölümünde görev yapamayacak” dedi. “Forvet, pazar günü Sırbistan deplasmanında oynanan maçta (1-2) sakatlanarak oyundan çıktı ve kulübü Liverpool'a geri dönüyor. Gakpo'nun yerine başka bir oyuncu kadroya çağrılmayacak.”

Milli takım teknik direktörü Xavi'nin sol kanat pozisyonunda Van Bommel ve Noa Lang başta olmak üzere çeşitli seçenekleri bulunuyor. Crysencio Summerville de bu bölgede görev yapabilir.

Rik Elfrink, Gakpo'nun ‘birkaç hafta’ sahalardan uzak kalmak zorunda olacağını biliyor. Eindhovens Dagblad gazetecisine göre bu durum, Eindhoven'da yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

Hollanda Milli Takımı bu milli arada iki kez daha sahaya çıkacak. Gelecek perşembe Selanik'te Yunanistan ile karşılaşacak, pazar günü ise Eindhoven'daki Philips Stadı'nda Sırbistan'ı ağırlayacak.