Cody Gakpo, antrenman için Hollanda milli takımının oyuncu otobüsünden inmiyor

Cody Gakpo, Salı günü Kansas City'de yapılacak grup antrenmanı için Hollanda milli takımının oyuncu otobüsünden inmedi. Bu haberi NOS muhabiri Jeroen Stekelenburg verdi.

Dünya Kupası'ndaki Tunus ile oynanacak son grup maçı öncesinde, Oranje Salı günü kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Ancak NOS, oyuncu otobüsünün varışında oradaydı.

Orada Stekelenburg şaşırtıcı bir şey fark etti: Gakpo, tek eksik oyuncuydu. Ancak kısa bir süre sonra, antrenman tesisine ayrı bir arabayla geldikten sonra antrenmana katıldı.

“Otobüste bir oyuncu yoktu, o da Cody Gakpo’ydu,” diye söze başlayan Stekelenburg, “İlk başta ‘belki otobüsten biraz geç iner’ diye düşündük. Öyle olmadı, çünkü biraz sonra bir araba ile antrenmana getirildi,” dedi.

Bunun nedeni şimdilik belirsiz. “KNVB’den anladığımız kadarıyla antrenmana normal şekilde katılıyor,” diyor Stekelenburg. “Geç kalmış da değildi, öyle bir şey yoktu. Çok iyi bir nedeni var ve bu seferlik bunu bilmemize gerek yok.”

“Ne yazık ki bazen böyle olur. Gakpo’nun antrenmana geç katılması ama yine de antrenmana devam etmesinin iyi bir nedeni var.”

Gakpo, Cumartesi günü Hollanda milli takımının İsveç’i 5-1 yendiği maçta en göze çarpan oyunculardan biriydi. Sol kanat oyuncusu iki gol attı ve bir asist yaptı.