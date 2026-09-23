Coda’nın sıkıntıları ve Longo’nun direktifleri: Catania, Serie C’de nasıl gidiyor

Şok bir başlangıç, ardından yavaş bir toparlanma. Ancak Domenico Toscano'nun geçen sezon Serie C playoff'larına taşıdığı, Ascoli'ye elenmeden önceki o takımdan kesinlikle çok uzak bir ekip. Emilio Longo'nun takımı yeni teknik direktörün oyun anlayışını benimsemekte zorlanıyor, ancak son maçlarda gelişim işaretleri görülmeye başlandı.





BAŞLANGIÇ - İlk üç maçta ikisi ağır olmak üzere iki yenilgi geldi; sahasında Inter Under 23'e ve Monopoli'ye kaybetti, ayrıca Coppa Italia'da Savoia'ya 3-0 yenilerek kötü bir şekilde elendi. Ardından yavaş bir toparlanma süreci başladı; Cosenza ve Picerno'ya karşı iki galibiyet alındı, ancak bunların arasında da iki başka puan kaybı yaşandı: eski oyuncusu Emmausso'nun takımı Scafatese'ye sahasında alınan sansasyonel yenilgi ve yine Massimino'da Barletta ile berabere kalınması.





BİLANÇO - Bilanço iki galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi; atılan on gol ve yenilen sekiz gol. Playoff hattının 1 puan gerisinde 11. sıra. Serie B'nin 11 yıldır hasretle beklendiği bir camiayı temsil eden bu takım için elbette tatmin edici bir başlangıç değil; çünkü kağıt üzerinde favoriler arasında yer alması gereken bir ekipten söz ediyoruz.





TAKVİYE KAMPANYASI - Roberto Insigne, Serie C için sansasyonel bir hamle olan golcü Massimo Coda, Edoardo Masciangelo, Flavio Russo, Fabrizio Caligara ve Nicolò Cavuoti'nin gelişiyle birlikte önemli bir takviye dönemi geçirildi. Şu anda özellikle eski Sampdoria ve Cremonese forveti, kısmen bazı fiziksel sorunlar nedeniyle bekleneni veremedi. Ancak başrol için aday olabilecek potansiyel fazlasıyla mevcut.















