Çocukluktan Dünya Kupası’na… Messi ile Yamal’ı birbirine bağlayan ilginç bir tesadüf

Lionel Messi ile Lamine Yamal’ı bir araya getiren yeni bir tesadüf şaşkınlık yarattı. Bir haberde, iki yıldızın isimleri arasında beklenmedik bir bağlantı ortaya çıkarıldı; bu da yıllardır aralarında görülen uzun bir benzerlikler dizisine eklendi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Lionel Messi'nin birkaç aylık kimliği bilinmeyen bir çocuğu kucağında tuttuğu ünlü fotoğraf, Lamine Yamal adındaki bu çocuğun bu çocuk, Barcelona’nın yeni yıldızı olarak tüm gençlik rekorlarını kırdıktan sonra yeniden dünyayı kasıp kavurdu.

Ancak pek çok kişinin beklemediği şey, bu tesadüfün bir dizi tuhaf bağlantının sadece başlangıcı olmasıydı.

Raporda, Messi, Lamine Yamal ve Barcelona arasındaki ilişkinin mantığın sınırlarını aşan birçok olguya işaret edildi. Messi ile birlikte görünen çocuk, Arjantinli efsane gibi “La Masia” akademisinde yetişti, ve Messi’nin yaptığı gibi, A takıma erken yükseltildiğinde 19 numaralı formayı giydi; daha sonra 10 numaralı formayı da giyerek hem kulübün hem de milli takımın yıldızı oldu. Ardından ikili, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi; Lamine finalde 19 yaşındayken, Messi ise 39 yaşındaydı, ve 19 Temmuz'da, ikisinin de daha önce giydiği numara altında.

"Mundo Deportivo", yukarıdakilerin sadece örnekler olduğunu, ancak Messi ile Yamal’ı birleştiren başka tesadüflerin de bulunduğunu belirtti.

Raporda, bu tesadüfler arasında isimlerle ilgili olan bir tanesinin öne çıktığı ve bunun “çılgın” olarak nitelendirildiği belirtildi.

Raporda, Messi'nin tam adının her bir kısmından ilk iki harfi alırsanız: Lionel Andrés Messi (LI - AN - ME), bunların "LAMINE" kelimesinin harfleriyle aynı olduğu ortaya çıkacağı belirtildi.

Raporda, bunu başka herhangi bir isimle denemenin bile, en iyi senaristin bile böyle bir şeyi uyduramayacağının farkına varmak için yeterli olduğu belirtildi.

Gazete, bu tesadüfün, Dünya Kupası finalinin iki yıldızı Lamine Yamal ve Lionel Messi’yi bir araya getiren benzersiz ilişkinin yeni bir halkası olduğunu belirtti. İkiliyi birleştiren ortak bağ, Barcelona ve “La Masia” Akademisi olurken, Katalonya ise her ikisinin hikâyesini birleştiren vatan olmaya devam ediyor.