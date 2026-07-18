Çocukların beslenmesi ve oruç... Olmo’nun Dünya Kupası’ndaki parlak performansının ardında yatan özel beslenme programı

Dani Olmo, uzman ekibiyle birlikte hazırladığı titiz bir beslenme ve antrenman programı sayesinde sezonun en iyi fiziksel formunda turnuvaya katılarak, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı ile olağanüstü performanslar sergilemeye devam ediyor.

İspanyol "AS" gazetesinde yer alan bir haberde, Olmo'nun fiziksel formunun zirvesine ulaşmak için izlediği planın detayları ortaya çıktı. Bu plan, önceki turnuvaya yedek olarak başladıktan sonra takımın vazgeçilmez ve belirleyici bir oyuncusu haline gelerek Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansı tekrarlamasını sağladı. Aynı senaryo Dünya Kupası’nda da tekrarlanıyor; Olmo, hücum performansına canlılık kattıktan ve yılın en iyi formuyla ABD’ye geldikten sonra, teknik direktör Luis de la Fuente’nin en önemli kozlarından biri haline geldi.

Eduardo Camavinga, Mariona Caldentei, Jenny Hermoso, Tony Martinez, Tiago Almada ve David Soria gibi birçok futbol yıldızıyla birlikte çalışmış olan beslenme uzmanı Javier Fernández Leguero, bu planın bir kısmını açıkladı ve Eric García’nın kendisi ile Olmo arasındaki bağlantı noktası olduğunu belirtti.

Lejero şöyle konuştu: “Her şey, dört sezondur birlikte çalıştığım Garcia sayesinde başladı. O, Dani’ye bu konuyu anlattı ve Dani de beni dinledi. Onun Almanya’daki son sezonunda birlikte çalışmaya başladık ve Barcelona’ya transferinden bu yana sürekli ve tam bir odaklanma içinde birlikte çalışıyoruz.”

Şöyle devam etti: "Oyuncuların kan tahlil sonuçlarını analiz ediyoruz, ardından tüm sezonu buna göre planlıyoruz. Bu yıl, Dani için her şey Dünya Kupası’na odaklandı. Ancak bu sadece bana bağlı değil; takım arkadaşları ve ailesi de ona destek oluyor ve bu çok önemli bir unsur."

Şöyle devam etti: “Her şey büyük bir titizlikle yapılıyor; her oyuncunun ihtiyaçları gözetiliyor ve ona zarar verebilecek ya da fayda sağlayabilecek besinler belirleniyor. Ayrıca her şeyin uyumlu ve ahenkli olması için kondisyon antrenörüyle de iletişim halindeyiz.”

Beslenme uzmanı, Olmo’nun beslenme programındaki en önemli değişikliklerden birinin, glüteni tamamen ortadan kaldırmak yerine “glüten alımını azaltmak” olduğunu belirtti. Bu adım, daha önce Dani Carvajal, Lionel Messi, Ivan Rakitic, Marcos Llorente, Novak Djokovic ve Anthony Joshua gibi birçok yıldız tarafından da uygulanmıştı.

Lejero, “Gluteni, iltihaplanmaya yol açan etkisi nedeniyle azalttık; çünkü bu madde sakatlık riskini artırıyor ve kasların iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor” diye açıkladı.

Ayrıca, Olmo’nun sakatlık riskini azaltmak amacıyla programına “oruç tutmayı” dahil ettiğini, ancak Marcus Llorente ve Alex Grimaldo gibi bazı takım arkadaşlarının uyguladığı aralıklı oruç kadar katı bir şekilde uygulamadığını da açıkladı.

O şöyle konuştu: “Antrenman yoğunluğunun daha düşük olduğu, fiziksel yükün azaldığı günlerde oruç uyguladık. Bu, vücudun enerjiyi gerçekten ihtiyaç duyduğu anda daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor.”

Ve ekledi: “Kas kütlesinde artış, sakatlık oranlarında düşüş ve performansta büyük bir iyileşme gözlemledik. Her maçı analiz ettiğimizde, gelişimin kademeli ve sürekli olduğunu gördük.”

Legero ayrıca beslenme programının sırlarından birini de gülümsayarak şöyle açıkladı: “Hepsini açıklayamayacağımız bazı sırlarımız var, ancak bunlardan birinden bahsedebilirim. Annelerin bebekleri için hazırladıklarına benzeyen pirinç kreması içeren öğünler kullanıyoruz.”

Şöyle devam etti: “Pirinç kremasını protein ve sütle karıştırarak, özellikle kas düzeyinde gece boyunca toparlanmaya yardımcı olan bir öğün hazırlıyoruz. Bunu genellikle oyuncular arka arkaya maçlar oynadıklarında kullanıyoruz, çünkü toparlanma sürecini doğru şekilde düzenlemek son derece önemlidir ve bu şekilde bunu başarmayı başarıyoruz.”

Rapor, bu programın Olmo’nun Dünya Kupası’na en iyi fiziksel hazırlık düzeyinde ulaşmasına yardımcı olduğunu belirterek sona erdi ve Olmo’nun iki kritik pasının, özellikle de Fransa karşısında Pedro Porro ile yaptığı ikili pasın, resmin sadece görünen kısmı olduğunu vurguladı. Rakamlar, maç başına ortalama 9,4 kilometre koşarak ofansif orta saha oyuncuları arasında altıncı sırada yer aldığını gösteriyor; birinci sırada ise ortalama 10,04 kilometre koşan Martin Ødegaard bulunuyor.

Ayrıca Olmo, ortalama 190,5 hızlanma sayısı ile beşinci sırada yer alıyor ve tıpkı Avrupa Şampiyonası’nda olduğu gibi, Dünya Kupası için özel bir plana dayanarak parlama anı gelene kadar sabırlı davranarak, Luis de la Fuente’nin en önemli oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.