Mikel Arteta, A takım oyuncularının ve hatta kendi çocuklarının Fantasy Premier League alışkanlıklarına müdahale etti. Arsenal teknik direktörü, maç başlamadan önce taktik bilgilerin kamuoyuna ulaşabileceği tüm yolları kapatmak istiyor.

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Bir FPL transferi Arsenal'in ilk 11'ini nasıl ele verdi?

Arsenal'in takım kadrosuna ilişkin bilgiler, bu ayın başında Liverpool deplasmanındaki maçından 24 saatten fazla süre önce Fantasy Premier League (FPL) hareketleri nedeniyle istemeden sızdı. Ekim başından beri arka adale sakatlığı nedeniyle forma giymeyen kanat oyuncusu Christos Tzolis, Anfield deplasmanı öncesinde kendisini yeniden FPL kadrosuna transfer etti ve kaptan seçti.

Sosyal medya hesapları, ilk 11'e dair ipuçları bulmak için oyuncuların FPL kadrolarını ve transferlerini düzenli olarak inceliyor. Cumartesi sabahı kadro değişiklikleri için son sürenin dolmasıyla Tzolis'in seçimi ortaya çıkınca gözlemciler, onun bir aylık aranın ardından Liverpool karşısında sürpriz biçimde ilk 11'de başlayacağına dair ipucunu fark etti.

Tzolis'in ilk kadrosunda kendisi, Riccardo Calafiori ve Ezri Konsa vardı. Ardından Arsenal'in Hull ile oynayacağı bir sonraki iç saha maçı öncesinde joker hakkını kullanarak tüm Arsenal oyuncularını kadrosundan çıkardı.

Arteta, kadroya ve ailesine yönelik önlemleri doğruladı

Taktik planlarını gizli tutmasıyla tanınan İspanyol teknik direktör, Arsenal oyuncularının FPL'de seçilmemesi için hem soyunma odasına hem de ailesine doğrudan müdahale etti.

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FPL kısıtlamaları hakkında kimlerle konuştuğu sorulan Arteta, “Christos'la, takımla ve çocuklarımla da konuştum” dedi.

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Konunun evine nasıl taşındığını anlatan Arsenal teknik direktörü şunları ekledi: “Onlar da bana bunu sürekli soruyor. Çünkü bilmek istiyorlar. Bu, konuşulan bir konu. Bu da şu anda toplumumuzda yaşanan türden şeylerden biri ve yeni bir durum.”

Gizlilik Arsenal için neden kritik önem taşıyor?

Dijital çağda fantezi futbol kadrosundaki küçük değişiklikler bile rakipleri hızla uyarabiliyor. Bu nedenle takım içindeki gizlilik, Arteta açısından soyunma odasındaki güvenin temel unsurlarından biri.

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Hazırlıklarını koruma gereğini açıklayan Arteta, “Bununla [daha önce] uğraşmamıştık ve yeni uygulamalar getirmek istedim. Ancak gizlilik elbette kritik, çünkü bu güvenle ve yapmaya çalıştığınız şeyle ilgili. Bunun büyük bir sır olarak saklanması gerekiyor” dedi.

Arteta, “Bunun tekrar yaşanmamasını sağlamak için önlemler alacağız” diyerek benzer olayları önleme sözü verdi. Bu önlemlerin şu anda yürürlükte olup olmadığı sorulduğunda ise “Evet” yanıtını verdi.

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Arsenal'in takım haberleri için daha sıkı güvenlik

Arteta'nın kısıtlamaları yürürlüğe girdiğine göre Arsenal oyuncuları ve ailesi, bundan sonra FPL'de Arsenal futbolcularını seçmekten kaçınmak zorunda. Tzolis'in Hull maçı öncesinde joker hakkıyla Arsenal oyuncularını kadrosundan çıkarması, takımın kurala şimdiden uyduğunu gösteriyor.

Arteta, bu katı kuralın önümüzdeki maçlarda sosyal medyadaki takipçilerin sakatlıktan dönen oyuncuları veya sürpriz ilk 11 tercihlerini resmî kadrolar açıklanmadan önce ortaya çıkarmasını engellemesini umuyor.