Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin eşi Michele De Bruyne, ailelerinin Belçika'ya dönme isteğini açıkladı. Eski Manchester City oyuncusunun Napoli'deki geleceğine dair şüphe gölgesi düşüren bu açıklamalarda, İtalyan şehrindeki yaşamın aile için zorlaştığını itiraf etti; öyle ki bu durum, deneyimlerini sonlandırıp vatana dönmeyi ciddi şekilde düşünmelerine yol açtı.

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De Bruyne ailesinin karşılaştığı zorluklar artık yalnızca yeni bir ülkeye uyum sağlamakla sınırlı kalmıyor; oyuncunun Napoli içinde sahip olduğu büyük şöhret ve bunun kendisinin ve aile fertlerinin hareketleri üzerinde getirdiği kısıtlamalar nedeniyle günlük yaşamın ayrıntılarına kadar uzanıyor. İtalyan kulübüyle sözleşmesi hâlâ devam ederken, Belçika'ya dönüş aile içinde giderek öncelik kazanan bir seçenek olarak görünüyor.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı Belçikalı "Nina" dergisine verdiği bir röportajda Michèle, ailenin gelecek planları hakkında açık sözlü konuştu ve vatana dönüşün konuşmalarında artık güçlü biçimde yer aldığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Elbette, geleceği birlikte düşünüyoruz." Sözlerine şunları ekledi: "Birbirimize giderek daha sık şunu söylemeye başladık: Burada, Limburg'da yaşayacağız."

Belçikalı yıldızın eşi, ülkesi dışındaki hayatı sonlandırma arzusu konusunda yoruma pek yer bırakmadı ve şu sözleri sarf etti: "Buraya ne kadar erken dönebilirsek, o kadar iyi."

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Bu açıklamalar, ailenin Belçika'ya duyduğu özlemin boyutunu ve İtalya'ya taşınmadan önce alıştıkları yaşam tarzını geri kazanma isteğini yansıtıyor; özellikle de Napoli'deki deneyimin, İngiltere'den ayrılma kararı alırken bekledikleri kadar kolay geçmemiş olması nedeniyle.

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Şöhret, De Bruyne'yi Napoli'de kuşatıyor

Michèle, yalnızca dönüş planlarından bahsetmekle kalmadı; aynı zamanda Napoli'deki hayatı aile için yorucu hâle getiren en önemli nedenlerden birini de açıkladı: eşinin sahip olduğu büyük popülerlik yüzünden mahremiyetin yokluğu.

Şöyle dedi: "Kevin, Napoli'de son derece kısıtlı bir hayat yaşıyor ve bu onun için keyifli değil." Ailenin, şehir içinde günlük etkinliklerini artık normal bir şekilde sürdüremediğini de açıkladı.

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Sözlerine şunları ekledi: "Üstelik şehir içinde aile olarak birlikte hiçbir şey yapamıyoruz. Bu da madalyonun öteki yüzü, öyle değil mi?"

Oyuncunun eşi, Manchester'daki önceki deneyimini de hatırlayarak, De Bruyne'nin Manchester City'deki yıllarında sahip olduğu büyük konuma rağmen durumun tamamen farklı olduğuna işaret etti.

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Şöyle açıkladı: "Yaşadığımız bölgede insanlar bizi sık sık görmeye öyle alışmıştı ki varlığımız onlar için artık istisnai bir şey olmaktan çıkmıştı. Evden çıkabiliyor, kimse bize tek bir fotoğraf bile çekmeden dolaşabiliyorduk."

Ancak İtalya'da durumun tamamen farklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Napoli'ye gelince, bu imkânsız."

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"Futbol artık öncelik değil": Çocuklar denklemi belirliyor

Michèle'in açıklamaları daha derin bir boyut taşıdı; ailenin geleceğini, De Bruyne'nin profesyonel kariyerinde ilerlemesiyle önceliklerin değişmesine bağladı ve sportif hedeflere ulaşmanın mutlaka aile istikrarından fedakârlığı sürdürmek anlamına gelmediğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Futbolun artık öncelik olmadığı bir aşama geliyor. Ben her şeyi başardım, her şeyi yaptım."

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Ardından, çocuklarına daha istikrarlı bir hayat sunma isteği çerçevesinde, aile içindeki düşünce yapısını yansıtan bir soru ortaya attı: "Bunca şeyden sonra çocuklarının hayatını neden altüst edesin ki?"

Bu sözler, De Bruyne ailesi için meselenin yeni bir şehre uyum sağlamanın sınırlarını aştığını, hayatlarının bir sonraki aşamasında elde etmek istedikleri şeyle bağlantılı hâle geldiğini ortaya koyuyor; özellikle de Belçikalı yıldızın daha önce Manchester City ile futbolda zirvenin doruğuna ulaşmış ve her oyuncunun hayalini kurduğu büyük kupaların çoğunu kazanmış olması nedeniyle.

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Manchester City'nin zaferlerinden Napoli'nin sıkıntılarına

De Bruyne, İngiliz kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2025 yılında Manchester City ile uzun yolculuğunu noktalamış ve İtalya Serie A şampiyonluğunun ardından kendisiyle iki yıllık sözleşme imzalayan Napoli'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Belçikalı oyun kurucu, ligdeki en yüksek maaşlı oyuncular arasına girerek İtalya'ya turnuvanın en öne çıkan transferlerinden biri olarak geldi; tecrübesinin ve yeteneklerinin takımın hücum gücünü artırmaya katkı sağlaması yönünde büyük umutlar vardı.

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Bu adım, De Bruyne'nin Etihad Stadyumu'nda kendisini dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ettirdiği ve Manchester City'nin yerel ve Avrupa'daki hâkimiyetinde kilit bir unsur olduğu olağanüstü yılların ardından geldi.

Ayrıca İngiliz Profesyonel Futbolcular Birliği'nin Yılın Oyuncusu ödülünü iki kez kazanarak kulübün ve Premier Lig'in tarihinde tekrarlanması güç bir iz bıraktı.

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Ancak İtalya macerası beklentilere göre gitmedi; oyuncu farklı zorluklarla karşılaştı, Napoli soyunma odasındaki gerilimlerden bahseden haberlerin yanı sıra, yalnızca iki yıl içinde ikinci teknik direktörünün yönetiminde çalışmaya başlamasının ardından teknik açıdan bir istikrarsızlık hâli yaşandı.

Geleceğine ilişkin tartışmalar yeni bir aşamaya girerken, kulüpten ayrılma yönündeki kişisel isteğine dair resmî bir açıklama yapılmamış olsa da, eşinin açıklamaları sözleşmesi bitmeden Napoli'den ayrılma olasılıklarına kapı aralıyor.

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Avrupa sahalarında rekabeti sürdürme hırsı ile ailenin Belçika'da normal yaşamını geri kazanma isteği arasında, De Bruyne bu kez farklı bir denklemle karşı karşıya; belki de geleceği yalnızca sahada ortaya koydukları ile değil, yeşil dikdörtgenin dışındaki hayatın dayattıklarıyla da belirlenecek.