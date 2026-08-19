Guardiola'nın City'deki son sezonu da dahil olmak üzere geride kalan iki sezonun takip edildiği belgesel, diğer sahnelerin yanı sıra Aralık 2024'te Juventus deplasmanında Şampiyonlar Ligi lig aşamasında alınan 2-0'lık yenilginin ardından İngiliz devinin soyunma odasında yaşanan bir anı da gösteriyor.

"Çocuklar, size bir şey itiraf etmek istiyorum. Lanet olsun, gezegeninizdeki en güzel kadından, yani eşimden, eski eşimden boşandım. Onu inanılmaz seviyorum ama tutkuyu kaybettik" dedi Guardiola, maçın ardından oyuncularına. Kısa süre önce İspanyol teknik adam ile üç ortak çocuğa sahip olduğu eski eşi Christina Serra, yaklaşık 30 yıllık ilişkinin ve 10 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı.

Guardiola ise özel hayatındaki krizi, sportif açıdan da son derece karmaşık bir dönemde yıldızlarının onuruna seslenmek için kullandı. "Futbol nasıl oynanır? Çünkü insan içinden gelen bir dürtüyle oynar. Hayatta ne yaparsanız yapın, onu tutkuyla yapın. Ben iyi oyuncular istemiyorum, tutkulu oyuncular istiyorum" diye bağırdı teknik adam soyunma odasında.

Pep Guardiola, Manchester City'nin yıldızlarının onuruna defalarca seslendi

Ekim 2024 sonu ile Aralık 2024 sonu arasında City, çıktığı 13 resmi maçın sadece birini kazanabildi, dokuz karşılaşmayı ise kaybetti. Juve yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalma ihtimali iyice uzaklaşmış, hatta lig aşamasının ardından elenme tehlikesi bile baş göstermişti.

City sezonun devamında toparlansa da, ağır darbeler 2025/26 sezonunda da peşini bırakmadı. Kasım 2025 sonunda Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'e karşı sahasında alınan sürpriz 2-0'lık yenilginin ardından Guardiola, soyunma odasında bir kez daha kişisel sorunlarından söz etti. "Sizin için çalışıyorum ve bunun uğruna hayatımı feda ediyorum; boşanmam, uzakta olan ailem ve diğer her şey... hepiniz için" diye çıkışan Guardiola, öfkeyle etrafına dönüp şu soruyu sordu: "Peki siz bana bunun karşılığında ne veriyorsunuz?"

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55 yaşındaki teknik adam, takımın performansının kendisini "tükenmiş" bıraktığını vurguladı. "Bittim, bırakmak istiyorum. Siz böyle oynadığınızda kendimi yalnız hissediyorum."

2016'da Manchester'ın başına geçen ve kulübü diğer başarılarının yanı sıra altı İngiltere şampiyonluğuna ve ilk Şampiyonlar Ligi zaferine (2023) taşıyan Guardiola döneminin sonu, son yıllarda giderek daha fazla kendini hissettiriyordu. Mayıs sonunda ise resmiyet kazandı ki eski Bayern teknik direktörü, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala City'den erken ayrılıyor.

Bu arada Prime-Video belgeselinde, Guardiola'nın Skyblues ile çıktığı son maçlardan biri olan Chelsea'ye karşı FA Cup finali sırasında mayıs ortasında yaşanan bir başka son derece duygusal sahne daha yer alıyor. Bu sahnede yıldız teknik adamın yanı sıra odaktaki isim golcü Erling Haaland.

Pep Guardiola'nın Erling Haaland'a soyunma odasındaki fırçası ortaya çıktı

Devre arasında Guardiola, Norveçli yıldızı karşısına aldı ve ilk 45 dakikadaki performansından açıkça hiç memnun değildi: "Yorgun musun?" diye bağıran Guardiola ardından şöyle patladı: "Neden top için, William Saliba'ya (Arsenal savunmacısı, editör notu) ve diğer tüm oyunculara karşı yaptığın gibi, lanet olası bir finalde mücadele etmiyorsun? Eğer yorgunsan bunu şimdi söyle."

Final kadrosunda altı oyuncuya yer veremediğini belirten Guardiola, "Onları dışarıda bıraktığım için utanıyorum. Kaliten nerede? Derine koşuların? Ceza sahasında? Haydi" sözleriyle Haaland'ın gururuna dokundu.

Sonuçta golü atan Haaland olmadı ama Antoine Semenyo'nun altın değerindeki golü (72. dakika) sayesinde City, Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek FA Cup'ı kazandı. Bu, Guardiola'nın Manchester ile kazandığı 20. ve son kupa oldu.

Eski İspanya milli takım oyuncusunun teknik direktörlük kariyerine devam edip etmeyeceği, edecekse ne zaman ve nerede olacağı belirsizliğini koruyor. Guardiola'nın kısa süre önce kriz yaşayan İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye çok yaklaştığı belirtilse de, bu görevlendirme gerçekleşmedi. Zaten City'den ayrılığı sürecinde de Guardiola'nın şimdilik mesleki bir ara vermesinin muhtemel olduğu değerlendiriliyordu.

Guardiola, Prime-Video belgeselinde bu düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Geri dönmek zor olacak; şu anda böyle hissediyorum. Özel hayatımda yaşanan birçok şeyi düzene koymam gerekiyor. Farklı alanlarda kendimi yeniden bulmam, sakinleşmem ve bazı şeylerin yerli yerine oturmasına izin vermem lazım. Bu, temel hedeflerden biri."