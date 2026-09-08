Real Madrid'ın süperstarı Kylian Mbappe, Inter Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi açılışı öncesi düzenlenen basın toplantısında, bu yıl Ballon d'Or'u kazanmasının kendisini fazlasıyla memnun edeceğini açıkça dile getirdi. Ancak Christoph Dugarry, bu tür açıklamalara pek sıcak bakmıyor.

Mbappe kendinden emin bir şekilde, "Bu yaz en prestijli turnuvada tarih yazdım ama önümde hâlâ uzun bir yol var" dedi. "Bu yıl Ballon d'Or'u kazanmak benim için iyi bir yıl olabilir", çünkü "ben kendimi her zaman dünyanın en iyi oyuncusu olarak görüyorum."

Bu nedenle Mbappe'ye göre, "dünyanın en iyi kulübünde oynuyorsan insanların seni böyle ödüllerle ilişkilendirmesi son derece normal. Sokakta birçok insan bana Ballon d'Or'dan bahsediyor. Birçok kişi Ballon d'Or'un olası kazananı olarak benden söz ediyor."

Mbappe gibi bir dönem Fransa Milli Takımı'nda forvet olarak görev yapan Dugarry ise, bu açıklamaların böylesine net olmasına pek anlam veremedi. RMC'nin "Rothen s'enflamme" podcastinde, "Böyle bireysel bir ödülü kamuoyu önünde istemeyi çocukça ve acınası buluyorum. Bunu istemek büyüklük göstergesi değil, hele hele milli takım kaptanı olarak hiç değil" diyerek çıkıştı.

"Hiçbir oyuncunun gerçekten öne çıkmadığı bir sezon!"

Ardından şöyle devam etti: "Bu, hiçbir oyuncunun gerçekten öne çıkmadığı bir sezondı. Ne takım ne de bireysel düzeyde her şeyi kazanan bir oyuncu vardı. Hiç kimse öyle olağanüstü bir performans sergilemedi ki, onun zaferinin açık ve kesin olduğu söylenebilsin."

Futbolun "giderek daha bireyselci" hale gelmesinin, Fransa formasını 55 kez giyen eski milli oyuncuyu "çok sık öfkelendirdiğini" söyleyen Dugarry, "Kişinin kendisinden ve bireysel ödüllerden söz etmek yerine, takımdan, başarıyı paylaşmaktan, birlikte kazanmak isteyip de kazanılamayan kupalardan söz etmesi gerekir" dedi.

Sonunda ise Dugarry, Equipe Tricolore'un kaptanına karşı daha uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Çünkü "genel olarak bu yaklaşıma katılmasam da, onun kendisini dünyanın en iyi oyuncusu olarak gördüğünü yine de anlayabiliyorum."