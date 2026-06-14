Çocuk nafakası nedeniyle... Arjantin, 13 bin taraftarın Dünya Kupası'nda Messi'yi desteklemesini yasakladı

Arjantin hükümeti, ABD yetkililerinden bu yaz ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası maçlarına 13 bin Arjantinli taraftarın girişinin yasaklanmasını resmi olarak talep etti.

Arjantin, turnuvaya son şampiyon olarak katılıyor ve önümüzdeki ay kupayı kaldıracak en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Teknik direktör Lionel Scaloni'nin kadrosu, yıldız oyuncu Lionel Messi'nin liderliğinde 10. grupta yer alıyor. Takım, Çarşamba sabahı erken saatlerde Kansas City'de Cezayir ile ilk maçına çıkacak ve eleme turlarına kalmak için Avusturya ve Ürdün ile de karşılaşacak.

Bu yaz tüm dünyanın gözü Arjantin'de olacak, ancak Arjantin hükümeti bir grup taraftarın bu maçları izlemek için seyahat etmesine izin vermemeyi garanti altına aldı.

İspanyol "As" gazetesi, Arjantinli yetkililerin ABD'ye, çocuk nafakası ödemelerini geciktiren yaklaşık 13 bin anne ve babanın yer aldığı bir liste sunduğunu bildirdi.

Arjantin hükümeti, çocuklarını maddi olarak destekleyemeyen bu ebeveynlerin 2026 Dünya Kupası'na katılmalarına izin verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri, "Çocuklarını geçindirmiyorlarsa, stadyuma girmelerine izin verilmeyecek" dedi.

Arjantin'in bu sert tutumu, ulusal hükümetin "Güvenli Tribünler" adlı girişimi temelinde ortaya çıktı. Program, çocuklarının temel ihtiyaçlarını ihmal ederek spor etkinliklerine katılmak için para bulan babaları tespit etmeyi ve cezalandırmayı amaçlıyor. Bilgilere göre, ABD'li yetkililere teslim edilen liste, çocuk nafakası borcu olan ve Arjantin mahkemeleri tarafından daha önce ödemede gecikme olduğu tespit edilen kişileri içeriyor.

Son aylarda, vadesinde gerekli düzenli ödeme yapılmadığında ortaya çıkan ödeme gecikmelerinin tespitine odaklanma artmıştır. Arjantin hükümeti, listeyi ABD'deki kolluk kuvvetleriyle paylaşarak, Dünya Kupası maçına katılmaya çalışan ve ödenmemiş borcu olan kişilerin yerini tespit etmeyi ummaktadır.

"Güvenli Tribünler" girişimi, 2023 yılında genişletilmesinden bu yana Arjantin toplumunda geniş destek gördü. Resmi istatistikler, 1328 futbol maçında 4 milyondan fazla seyircinin kontrol edildiğini doğruluyor. Bu süre zarfında, hakkında yakalama emri bulunan 1.166 kişi tespit edildi ve onlarca idari yasaklama kararı verildi.

Genişletilen liste, ABD'li yetkililere ödenmemiş borçluların bildirilmesinin yanı sıra, şiddet suçları geçmişi olan kişileri de içermektedir.

Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, "Liste, stadyumlara girişi yasaklanacak 15 binden fazla kişiyi içeriyor. Bu bizim için son derece önemli çünkü Arjantin stadyumlarında herhangi bir suç işlemiş şiddet eğilimli hiç kimse bu spor etkinliğine katılamayacak" dedi.