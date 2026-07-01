Çocuk istismarı mı?.. Barcelona ve Real Madrid’in hedeflerine ulaşma yolunu tehdit eden büyük bir skandal

İtalyan liginin yıldızlarından birinin kariyeri, kendisine yöneltilen suçlamaların kanıtlanması halinde kariyerini sona erdirebilecek utanç verici bir davada sanıklar listesine adının eklenmesi nedeniyle tehlikeye girdi.

Söz konusu isim, Inter Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'dir. La Gazzetta dello Sport gazetesi, Bastoni'nin reşit olmayanlarla ahlaka aykırı eylemler davasında isminin geçmesi üzerine hakkında soruşturma açıldığına dair resmi bir bildirim aldığını doğruladı. Bastoni'nin ifadesinin Cuma günü alınması planlanıyor.

Bu gelişme, savcılığın davaya konu olan kızların ifadelerini dinlemesinden birkaç hafta sonra gerçekleşti. Soruşturma belgelerine göre, iddia edilen olay Haziran 2020'ye dayanıyor. Soruşturma sırasında ele geçirilen ve aralarında bir dizi futbolcunun da bulunduğu zengin kişiler için buluşmalar düzenlediği iddia edilen bir ajansla ilgili konuşmalardan anlaşıldığı üzere, Bastoni evinde o zamanlar reşit olmayan (18 yaşından küçük) bir kızla buluşmuştu.

Konuşmalardan, ajansla işbirliği yapan bir kişinin Bastoni’ye, kızın para karşılığında kendisiyle birlikte olmaya hazır olduğunu, ancak ertesi sabah evine bırakılması şartıyla bildirdiği anlaşılıyor.

Ayrıca konuşmalarda bir akşam yemeği için yapılan düzenlemeler ve Bastoni’nin buluşma için tenha yerler hakkında sorduğu sorular da yer alıyordu.

Defans oyuncusu ve buluşmayı düzenleyen kişi, reşit olmayan biriyle ahlaka aykırı eylemlerde bulunmakla suçlanıyor.

Aynı gazeteye göre, Bastoni’nin avukatı şunları söyledi: “Müvekkilim derin bir şok yaşıyor ve bu tür konularda para ödediğini, hele ki bunu bir reşit olmayanla yaptığını tamamen reddediyor.”

Avukat, “Sorgu sırasında konuşup konuşmayacağımızı bilmiyorum, bu bir gizli sorgu çağrısı” diye ekledi.

Avukat, müvekkilinin suçlamalardan çok etkilendiğini belirtti, ancak Bastoni’nin reşit olmayan kızlarla özel ilişkiler karşılığında para ödediğini tamamen reddettiğini vurguladı.

Tanık olarak ifadesi alınan kızın, sadece Bastoni’nin evinde bulunduğunu doğruladığı, ancak onunla herhangi bir ilişki yaşamadığını reddettiği belirtiliyor. Cuma günü yapılacak sorgu ve soruşturma, savcılığın kızın ifadesinin doğruluğunu teyit etmesine olanak sağlayacak.

Üç oyuncunun daha tanık olarak ifade vermesi bekleniyor.

Bastoni, uzun süredir Barcelona’nın savunmasını güçlendirmek için potansiyel transfer hedeflerinden biriydi; ancak Barça bugün Christensen’in sözleşmesini yenileme kararı aldı. İspanyol basını ise Real Madrid’in de yaz transfer döneminde bu oyuncuyu öncelikli hedefleri arasına aldığını doğruladı.

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