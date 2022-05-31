Bir dönem Türkiye'de de top koşturan Kamerunlu yıldızdan şaşkınlık yaratan bir açıklama geldi.

Kızı için nafaka ödemeyi reddeden Samuel Eto'o'nun ailesi hakkındaki umursamaz tavırları tepki çekti.

Erika Eto'o do Rosario resmi kayıtlara göre Kamerunlu eski futbolcunun kızı. Fakat Eto'o çocuğuna karşı yasal yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmiyor.

Babasının Eto'o olduğunu dört yıl önce kanıtlayan Erika, aradan geçen sürede yaşananların ardından yeni bir hukuk mücadelesi başlattı.

Neler yaşandı?

El Mundo'nun haberine göre; mahkeme Eto'o'nun Erika ve annesine ayda 1400 euro ödemesi gerektiğine karar vermişti.

Ancak Eto'o şu ana kadar hiçbir ödeme yapmadı ve ödenmemiş nafakaların toplam miktarı 40 bin euro'ya yaklaştı.

Anne Adileusa 'Dee Dee' do Rosario, La Vanguardia'ya yaptığı açıklamada Eto'o'dan talep ettiği her şeyi kızı için istediğini vurguladı.

Ne söyledi?

"Bize hiçbir şey vermedi. Bu çocuğa doğduğu günden beri bir şeker bile almadı."

"Koca bir sıfır. Mahkeme kararı bile işe yaramadı."

"Kızım babasız büyüdü ve bu konuda çok üzgün, çünkü Eto'o ona kendisiyle tanışma şansı bile vermedi."

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Eto'o'dan şok sözler

Öfkeli anne geçmişte yaşadıkları üzücü bir olaydan da bahsetti. Erika'nın üç buçuk yaşındayken bir ameliyat geçirmek zorunda kaldığını ve bir böbreğinin alındığı söyleyen Adileusa, Eto'o'nun buna da kayıtsız kaldığını itiraf etti.

"Doktorların ebeveynlerin hastalık geçmişini öğrenmesi gerekiyordu."

"Kızım üç buçuk yaşındaydı. Ortak bir arkadaşımızdan ona ulaşmasını istediğimde aldığım cevap beni yıktı."

"Bak Dee Dee, ona geçen sefer söylediğimde 'annesinin de çocuğun da ölmesi umrumda değil, beni rahat bırakın' dedi."

Eto'o'nun mahkemelik olduğu iki çocuğu daha var

Erika Eto'o, Kamerunlu eski futbolcunun tek çocuğu değil. Eto'o'nun Mallorca'dayken tanıştığı Anna Barranca isimli kadından bir kızı bulunuyor.

Mallorca Mahkemesi 2004'te Eto'o'yu nafaka ödemeye mecbur kılmıştı. Fakat ödemelerin aksaması nedeniyle Annie ve annesi Anna 2019'da ve 2020'de iki kez mahkemeye başvurdu.

Buna ek olarak, Eto'o'nun bir diğer çocuğunun annesi Maria Angeles Pineda da 2018'de 16400 euroluk ödenmemiş nafaka için hukuk yoluna gitmişti.