Pazartesi günü yayınlanan bir haber, İspanyol sol bek Marc Cucurella'nın Chelsea'den Real Madrid'e transferinde önemli bir gelişme olduğunu ortaya koydu.

Dün Pazar günü basında çıkan haberlerde, Real Madrid'in Kokorela'yı 50 milyon euroya Chelsea'den transfer ettiği doğrulandı.

"As" gazetesi Pazartesi günü, Kokorela'nın resmi olarak Real Madrid'e katılacağını ve transferin oyuncunun kulüple sözleşme imzalamasının ardından tamamlandığını doğruladı.

Anlaşmanın resmi açıklamasının, bugün Pazartesi günü İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Yeşil Burun Adaları karşılaşmasının ardından yapılması bekleniyor.

Bernardo Silva'nın transferinde olduğu gibi, José Mourinho'nun İspanyol bekle ile görüşmesi ve oyuncudan tamamen ikna olmasıyla imza süreci hızlandı.

Kokorela, teknik direktör Xabi Alonso'nun gelmesiyle takımda yaşanan iyileşmeye rağmen bu yaz Chelsea'den ayrılmak istiyordu. Takım Avrupa kupalarında yer almayacağı için İspanya'ya dönmeyi arzuluyordu.

Bu isteğini hiç gizlemedi; Barcelona ve Atlético Madrid'e katılmak üzereydi, ancak Real Madrid aniden ortaya çıktı ve bu büyük bir şok oldu.