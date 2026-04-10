Coachella, önümüzdeki iki hafta sonu boyunca Kaliforniya'da yeniden kapılarımızı açıyor ve sanatçı kadrosu muhteşem görünüyor.

Bu sefer, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G ve Anyma'nın başrolünde olduğu festival, dünyanın dört bir yanındaki müzikseverler için unutulmaz bir performans vaat ediyor.

GOAL'da, resmi satışlardan güvenilir yeniden satış platformlarına kadar bilet satın alma sürecinde ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken her şey.

Coachella 2026 ne zaman?

Coachella 2026, 10 Nisan 2026'da başlayacak ve 19 Nisan 2026'ya kadar sürecek.

Coachella 2026 biletleri nereden alınır?

Coachella 2026 biletleri, festival sitesinde resmi satışa sunulduktan (19 Eylül 2025) bir hafta içinde tükendi. Ancak, resmi kanallardan satışa çıkan biletler için şu anda sitede kayıt olabileceğiniz bekleme listeleri bulunmaktadır.

Resmi siteden bilet bulamasanız bile paniğe kapılmayın. StubHub ve Viagogo gibi ikincil bilet satış siteleri, diğer hayranlardan son dakika biletleri arıyorsanız başka bir seçenek sunuyor.

Not: Tüm biletler stoklarla sınırlıdır ve her an tükenebilir.

Coachella 2026 biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları, mekan, koltuk konumu ve talebe göre büyük ölçüde değişebilir. Coachella, dört farklı bilet seçeneği sunmaktadır. Size en uygun paketi seçebilmeniz için tüm paketlerin içeriğine daha yakından bakalım:

Genel Giriş 549 $'dan başlayan fiyatlarla: Tüm günler için giriş ve genel giriş kamp alanlarına erişim

Tüm günler için giriş ve genel giriş kamp alanlarına erişim Genel Giriş + 3 Günlük Servis 679 $'dan başlayan fiyatlarla: Coachella Servis Bileti + etkinlik alanına giriş ve GA kamp alanlarına erişim dahildir

Coachella Servis Bileti + etkinlik alanına giriş ve GA kamp alanlarına erişim dahildir Genel Giriş 4'lü Paket: 4 adet GA geçiş kartı içerir ve kart başına 10 $ tasarruf edersiniz.

4 adet GA geçiş kartı içerir ve kart başına 10 $ tasarruf edersiniz. 1.199 $'dan başlayan VIP: Etkinlik alanına, tüm VIP alanlarına ve genel giriş kamp alanlarına giriş.

Ancak, yeniden satış sitelerinde, etkinliğe yaklaştıkça biletleri nominal değerinden daha ucuza bulabilirsiniz, ancak gösteriler tükenip talep arttıkça biletlerin daha pahalı olması daha olasıdır.

Coachella 2026 Programı ve Sanatçı Kadrosu

Coachella

Coachella 2026'da kimler sahne alacak?

Coachella 2026'nın üç ana sanatçısı Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G ve Anyma'dır. Yine aynı sanatçıların yer aldığı iki hafta sonu olacak ve XX, the Strokes, Addison Rae, Young Thug, BIGBANG ve daha fazlası da sahne alacak. Diğer büyük isimler arasında Disclosure, Turnstile, Kaskade, KATSEYE, Laufey, Clipse, Interpol, Ethel Cain ve daha fazlası yer alıyor.

Justin Bieber için bu, Coachella'da ilk kez ana sanatçı olarak sahneye çıkışı olacak. Kanadalı şarkıcı, daha önce Ariana Grande, Daniel Caesar, Chance the Rapper, Tems ve Wizkid gibi sanatçılarla birlikte konuk sanatçı olarak sahne almıştı. Ancak Bieber, Coachella'da daha önce hiçbir zaman ana sanatçı olarak sahneye çıkmamıştı; bu konser, Eylül 2022'deki son konserinden bu yana üç yılı aşkın bir süredir vereceği ilk canlı konser olacak.

Bu, Kolombiyalı süperstarın 2022'deki ilk katılımının ardından Karol G'nin Indio festivalindeki ikinci durağı olacak. Coachella konseri, Haziran 2025'te çıkardığı son albümü Tropicoquet'in ardından vereceği ilk tam canlı konser olacak. Sanatçı, Brezilya'nın São Paulo kentindeki Corinthians Arena'da Kansas City Chiefs ile Los Angeles Chargers arasında oynanan NFL maçının devre arası gösterisinde sahne almıştı.

Pop veya rock sizin zevkinize uymuyorsa, Devo, David Byrne, Iggy Pop, Black Flag ile 70'ler ve 80'ler rock ve punk müziği ile Moby, Groove Armada ve Röyksopp gibi 90'lar elektronik müziği de burada yer alıyor. Elbette, bir sanatçının sahneye çıkamaması durumunda sanatçı kadrosunda değişiklik yapılabilir.

Coachella 2026 nerede düzenlenecek?

Coachella 2026, her zamanki gibi Kaliforniya'nın Indio kentindeki Empire Polo Club'da düzenlenecek.

Etkinlik mekanı, Los Angeles'ın birkaç saat doğusunda, Riverside County'de bulunan çöl bölgesi Coachella Valley'in bir parçası olan Indio şehrinde yer alan geniş bir alandır.

Coachella 2026 için Kaliforniya'nın Indio şehrinde kalacak bir yer arıyorsanız, bunu bir an önce yapın.

Indio, Empire Polo Club'ın ABD'nin en büyük festivali haline getirdiği, çok sayıda harika otel, villa ve daireye sahip, oldukça rağbet gören bir destinasyondur.