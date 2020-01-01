CM efsanesi Maxim Tsigalko hayata veda etti

Championship Manager oyununun efsanevi isimlerinden Maxim Tsigalko 37 yaşında hayata veda etti.

Belaruslu futbolcu Maxim Tsigalko 37 yaşında yaşamını yitirdi.

Championship Manager oyunları sayesinde, özellikle 2000li yılların başında büyük bir hayran kitlesi edinen ve oyun tarihinin kült figürlerinden birine dönüşen Tsigalko, aktif futbolculuk kariyerinde bekleneni verememişti.

Ülkesi Belarus'un Dinamo Minsk takımında parlayan forvet oyuncusu, burada beş sezon geçirdi ve başarılı maçlar çıkardı.Dinamo Minsk forması altında Belarus ligi şampiyonluğu ve Belarus Kupası kazanan oyuncu, bu dönemde ülkesinin milli takımına da yükseldi. Daha sonra Naftan Novopoltsk takımına transfer olan Tsigalko'nun kariyeri bu aşamadan sonra düşüşe geçti. 23 yaşında geçirdiği ciddi sakatlık oyuncuyu sahalardan uzak tutarken, geri dönüşünde de eski formunu yakalamasını engelledi.

Daha fazla takım

Kazakistan ve Ermenistan liglerinde de top koşturan Tsigalko, 2009 yılında henüz 26 yaşında futbol kariyerine son verdi. Maxim'in kardeşi Yuri de aynı dönemde Belarus'ta kaleci olarak futbol oynuyordu. Tsigalko'nun futbolu bıraktıktan sonra maddi anlamda sıkıntılar yaşadığı ve bir süre alkol sorunuyla mücade ettiği biliniyordu.

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Oyuncunun ölüm sebebi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ama Belarus kaynakları Kovid-19 ihtimalini yüksek tutuyor.