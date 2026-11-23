Yeni Zelandalı savunmacı Tim Payne, Club Olimpia'nın pazar günü Paraguay Clausura şampiyonluğunu kazanmasıyla 2026 Dünya Kupası'nda internette yakaladığı şöhreti Güney Amerika'da kupaya dönüştürdü. Yılın başlarında Apertura şampiyonluğunu da elde eden köklü Asuncion ekibi, Sportivo Trinidense karşısında geriden gelip 2-1 kazandığı maçla unutulmaz bir dubleye imza attı.

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Son dakikalarda gelen gol 49. şampiyonluğu getirdi

Olimpia, Defensores del Chaco Stadyumu'nda ikinci yarıda geriye düştüğü maçı çevirip bitime iki hafta kala 49. lig şampiyonluğunu kazanırken Payne mücadeleyi yedek kulübesinden izledi. Tobias Morinigo, 56. dakikada Sportivo Trinidense'yi öne geçirdi. Esteban Matus sekiz dakika sonra skoru eşitledi. Oyuna sonradan giren Romeo Benitez ise uzatma dakikalarının dördüncüsünde attığı golle teknik direktör Pablo Sanchez yönetimindeki Olimpia'ya galibiyeti getirdi.

İnternetteki şöhretin ardından cesur transfer

Bu zafer, Paraguay'da kendini sınamak için yedi A-League sezonunun ardından haziran ayında Wellington Phoenix'ten ayrılan 32 yaşındaki sağ bekin sıra dışı altı ayını taçlandırdı. Asuncion'a gelmeden önce Payne, 2026 Dünya Kupası sırasında internette gerçeküstü bir popülerlik artışı yaşadı . Arjantinli içerik üreticisi Valen Scarsini'nin onu turnuvaya giden "en az tanınan" oyuncu olarak öne çıkarmasının ardından sosyal medyadaki takipçi sayısı 5 binin altından 5 milyonun üzerine çıktı.

Sahada kendini kanıtlamaya kararlı olan Yeni Zelanda millî oyuncusu, 2 Ağustos'ta hemen etkisini gösterdi : Sonradan oyuna girerek Rubio Nu karşısında alınan 5-0'lık galibiyette gol attı. İki hafta sonra Sportivo Ameliano'ya karşı 2-1 kazanılan maçın 90 dakikasında sahada kaldı.

Superclasico performansı Paraguay'da övgü topladı

Payne, 23 Ağustos'ta ezeli rakip Cerro Porteno karşısında 2-1 kazanılan Superclasico maçına sağ bekte başlayarak taraftarların beğenisini daha da kazandı. Bu galibiyet, Olimpia'nın Clausura'ya Libertad ve Nacional karşısında aldığı yenilgilerin ardından toparlanmasına yardımcı oldu. Paraguaylı yayın kuruluşu La Tribuna, Payne'in teknik kalitesini, ortalarını, savunmadaki ikili mücadelelerini ve topa sahipken gösterdiği soğukkanlılığı övdü. Savunmacı ise derbinin atmosferini kariyerinin en unutulmaz deneyimlerinden biri olarak nitelendirdi.

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Olimpia, Payne'in forma giydiği ilk dört lig maçını kazanınca oyuncu kısa süreliğine uğur olarak anıldı. Payne, kasım ayında Deportivo Recoleta karşısında alınan 4-1'lik galibiyette de maçın tamamında oynadı. Sezon boyunca ligde dokuz maça çıkıp beşine ilk 11'de başlayan ve bir gol atan çok yönlü savunmacı, Okyanusya dışındaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyon kadroyu Copa Libertadores bekliyor

Ülkedeki iki şampiyonluğu ve 2027 Copa Libertadores biletini şimdiden garantileyen Sanchez'in ekibi, son iki Clausura maçına şampiyonluk yarışı baskısı olmadan çıkabilecek. Payne, Asuncion'daki uzun vadeli rolünü değerlendirirken sezon bitmeden daha fazla süre almayı hedefleyecek. Güney Amerika'nın en önemli kulüp turnuvasına hazırlanmak, Yeni Zelandalı oyuncu ve Paraguay'ın en başarılı kulübü için sıradaki büyük sınav olacak.