Club Brugge'da forma giyen Mbaye Diagne Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Transferin son günlerinde Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne'nin sarı kırmızılılara karşı forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında ile karşılaşacak olan 'da hazırlıklar tamamlandı. Sarı kırmızılı ekipte Younes Belhanda dışında eksik bulunmuyor. Rakip Club Brugge'da ise bir isim dikkat çekiyor: Mbaye Diagne.

Transferin son günlerinde kiralık olarak Club Brugge'a imza atan Diagne'nin sarı kırmızılılara karşı forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

Club Brugge'un UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan Senegalli golcünün oynamasında bir mani yok. Ancak Diagne'nin maça ilk 11'de başlamayacağı gelen bilgiler arasında.

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, takımıyla gerçekleştirdiği son taktik antrenmanında Mbaye Diagne'ye ilk 11'de yer vermedi. Deneyimli teknik adamın Galatasaray maçında Senegalli golcüye maçın başında forma vermesi beklenmiyor.

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Diagne takımının son lig maçında ise sadece 4 dakika oynadı. Senegalli golcü, Club Brugge'un deplasmanda Cercle Brugge'u 2-0 yendiği maçın 86. dakikasında Denis'in yerine oyuna girdi.

Club Brugge kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ethan Horvath, Simon Mignolet, Eduard Sobol, Odilon Kossounou, Matej Mitrovic, Simon Deli, Federico Ricca, Dion Cools, Brandon Mechele, Clinton Mata, Eder Balanta, Siebe Schrijvers, Thibault Vlietinck, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Amadou Sagna, Jelle Vossen, Mbaye Diagne, Krepin Diatta, David Okereke, Percy Tau, Emmanuel Bonaventure.