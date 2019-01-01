Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Galatasaray bizden daha kaliteli bir takım

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pro League maçında Cercle Brugge’ü 2-0 yenen ’de teknik direktör Philippe Clement, çarşamba günü ile zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Sarı Kırmızılılar'ın kalite anlamında kendilerinden daha üst seviyede bir takım olduğunu söyleyen Clement, “Cercle Brugge karşısında zor anlar yaşadık. Çarşamba günü çok daha iyisini yapmalıyız. Galatasaray’ın daha kaliteli bir takım olduğu gerçek. Falcao’yu da alarak büyük bir adım attılar” dedi.

Galatasaray karşısında hem fiziksel hem de mental açıdan en iyi mücadeleyi sahaya yansıtmaları gerektiğinin altını çizen Clement, “Çok koşan taraf biz olmalıyız. Taraftara da çok iş düşüyor. Bize ekstra destek vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında çarşamba günü Club Brugge deplasmanına çıkacak. Karşılaşma TSİ 20:55’te başlayacak.