Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Galatasaray kazanmak zorunda

Galatasaray ile zor bir maç oynayacaklarını belirten Clement, buna karşın iyi bir performans gösterebileceklerini söyledi.

Teknik Direktörü Philippe Clement, hafta içi İstanbul'da karşılaşacakları maçı hakkında konuştu.

Takımının ligde Oostende'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Clement, "Galatasaray'da birkaç oyuncu eksik; ama sağlam bir çekirdek kadroları var. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar" yorumunu yaptı.

İstanbul'daki atmosfere de dikkat çeken Clement, " 'de her zaman çok ateşli atmosferler oluyor. ve PSG maçlarında da bunu gördük. Ancak yine de orada fantastik performanslarımızdan birini gösterebiliriz" dedi.

Galatasaray ile Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci hafta maçında, Salı akşamı saat 20:55'te karşılaşacaklar. Grupta Galatasaray bir puanla son sırada yer alırken, Club Brugge ise iki puanla üçüncü sırada bulunuyor.