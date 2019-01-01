Club Brugge - Paris Saint Germain maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Club Brugge ve Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor.
İlk maçında konuk ettiği Galatasaray ile berabere kalan Club Brugge, Real Madrid deplasmanından da bir puan çıkararak büyük bir sürprize imza attı.
Paris Saint Germain ise Real Madrid'i evinde 3-0'la geçtikten sonra Galatasaray deplasmanında da üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Jan Breydelstadion'da oynanacak zorlu maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak.
Club Brugge - PSG maçı hangi kanalda?
Club Brugge ve PSG takımlarının karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı, 22 Ekim Salı günü oynanacak. Müsabaka TSİ 22:00'de başlayacak.
Bu karşılaşmayı beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Club Brugge - PSG maçının muhtemel 11'leri
Club Brugge XI: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol, Ritts, Vanaken, Diatta, Openda, Dennis, Tau.
PSG XI: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Veratti, Di Maria, Mbappe, Sarabia, Icardi.