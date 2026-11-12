AC Milan, yükselen yıldız Nicolo Tresoldi’yi transfer etme girişiminde beklentilerini sarsan bir engelle karşılaştı. Forvetin San Siro’ya gitmek istediğini açıkça belirtmesine rağmen Club Brugge, oyuncu için belirlediği bedelde taviz vermemeye hazır. Belçika ekibi, Tresoldi’nin Avrupa kupalarındaki etkileyici performansının ardından forvete oldukça yüksek bir bonservis bedeli biçti.

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AC Milan’ın Tresoldi için yüksek bonservis engeli

AC Milan’ın Tresoldi’ye uzun süredir gösterdiği ilgi mali bir engele takıldı, zira Club Brugge’ün genç forvet için 60 milyon avroluk çarpıcı bir bonservis bedeli belirlediği bildiriliyor. Ancak sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar süren değerli oyuncusuyla yollarını ayırmak için Belçika devinin acelesi yok.

Haberlere göre, La Gazzetta dello Sport, Club Brugge’ün ancak belirlediği asgari bonservis bedelinin karşılanması hâlinde ciddi görüşmelere açık olacağını aktarıyor. İtalyan devi oyuncuyu kadrosuna katmaya hâlâ çok istekli olsa da kış transfer dönemi yaklaşırken iki kulüp arasında resmî görüşmeler henüz başlamadı.

Etkileyici performansı Avrupa’da ilgi uyandırdı

Tresoldi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 17 maçta 14 gol atarak değerini hızla artırdı. En dikkat çekici performansını ise Şampiyonlar Ligi’nde San Siro’da Inter karşısında alınan heyecan dolu 4-3’lük galibiyette hat-trick yaparak sergiledi.

Cagliari’de doğan forvet, çifte vatandaşlığı sayesinde hem İtalya hem de Almanya adına oynama hakkına sahip. Şu anda Almanya U21 millî takımını temsil etse de kökenleri ve son dönemdeki performansı onu Serie A çevrelerinde yakından tanınan bir isim hâline getirdi.

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San Siro’ya transfer olma hayali

Oyuncu, AC Milan’a duyduğu yakınlığı gizlemiyor. Daha önce kulübü ulaşmak istediği nihai hedef olarak tanımlamıştı. AC Milan, Serie A’da 24 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve lider Lazio’nun beş puan gerisinde bulunuyor.

Tresoldi, geçen şubat ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti: “Milan, beni her gün çalışmaya iten bir hayal. Club Brugge’de gerçekten mutluyum ama önümde uzun bir yol olduğunu biliyorum. Milan’da oynama hayali aklımda ve her sabah uyandığımda bunu düşünüyorum.”

Ülke içindeki başarı ve güncel form

Tresoldi, Club Brugge’ün 2025-26 sezonunda Belçika Pro Ligi şampiyonluğunu ve 2025 Belçika Süper Kupası’nı kazanmasında kilit rol oynadı. Ayrıca 2025-26 lig sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Club Brugge şu anda Belçika Pro Ligi’nde 28 puanla ikinci sırada ve lider Union Saint-Gilloise’ın yalnızca bir puan gerisinde.