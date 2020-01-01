Club Brugge, Mbaye Diagne'yi kampa götürmedi

Belçika ekibi Brugge, Mbaye Diagne'ye Katar'da düzenlenecek devre arası kampı kadrosunda yer vermedi.

1. Lig A'da ilk yarıyı lider tamamlayan , devre arası kampını 'da gerçekleştirecek.

Belçika ekibinin resmi twitter hesabından yayınlanan duyuruda kamp kadrosu açıklanırken sezon başında 'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye 29 kişilik kadroda yer verilmedi.

🛫 Deze 29 nemen morgen het vliegtuig richting Qatar voor de winterstage! pic.twitter.com/ZCtzJEZqko — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2020

Diagne, Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'le yaşadığı tartışma sonrası sezon ortasında kadro dışı kalmıştı.

28 yaşındaki Senegalli forvet, sezon başından bu yana 2'si ilk 11'de olmak üzere 9 maçta forma şansı bulurken rakip fileleri dört kez havalandırdı.