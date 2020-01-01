1. Lig A

Club Brugge, Mbaye Diagne'yi kampa götürmedi

Son güncelleme
Yorum()
Club Brugge
Belçika ekibi Brugge, Mbaye Diagne'ye Katar'da düzenlenecek devre arası kampı kadrosunda yer vermedi.

Belçika 1. Lig A'da ilk yarıyı lider tamamlayan Club Brugge, devre arası kampını Katar'da gerçekleştirecek.

Belçika ekibinin resmi twitter hesabından yayınlanan duyuruda kamp kadrosu açıklanırken sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye 29 kişilik kadroda yer verilmedi.

Diagne, Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'le yaşadığı tartışma sonrası sezon ortasında kadro dışı kalmıştı.

Editörün Seçtikleri

28 yaşındaki Senegalli forvet, sezon başından bu yana 2'si ilk 11'de olmak üzere 9 maçta forma şansı bulurken rakip fileleri dört kez havalandırdı. 

Kapat