Club Brugge, Mbaye Diagne'yi kampa götürmedi
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Club Brugge
Belçika 1. Lig A'da ilk yarıyı lider tamamlayan Club Brugge, devre arası kampını Katar'da gerçekleştirecek.
Belçika ekibinin resmi twitter hesabından yayınlanan duyuruda kamp kadrosu açıklanırken sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye 29 kişilik kadroda yer verilmedi.
🛫 Deze 29 nemen morgen het vliegtuig richting Qatar voor de winterstage! pic.twitter.com/ZCtzJEZqko— Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 3, 2020
Diagne, Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'le yaşadığı tartışma sonrası sezon ortasında kadro dışı kalmıştı.
28 yaşındaki Senegalli forvet, sezon başından bu yana 2'si ilk 11'de olmak üzere 9 maçta forma şansı bulurken rakip fileleri dört kez havalandırdı.