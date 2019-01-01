Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Son 2 sezonun lig şampiyonu , Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu mücadelesinde geçtiğimiz sezon Ligi'ni 2. sırada tamamlayan 'ün deplasmanına konuk oluyor.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Son olarak Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, Florin Andone ve Mario Lemina'yı kadrosuna katarak güçlü bir ekip kuran sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kiralayan Club Brugge, 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı; 13 puanla 4. sırada bulunuyor.

Club Brugge - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Club Brugge ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı karşılaşma, 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Belçika temsilcisinin evinde oynanacak mücadele TSİ 19:55'te başlayacak.

Club Brugge - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Club Brugge - Galatasaray maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

- maçının iddaa oranları

İddaa bu maçta ev sahibi Club Brugge'ün galibiyetine 1.70 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 3.10 olarak belirlenmiş.

Galatasaray galibiyetine verilen oran ise 3.50.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.