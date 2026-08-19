Club América 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Liga MX haberleri ve daha fazlası

Liga MX'in en başarılı ve en zengin takımı Club América, zorlu geçen 12 ayın ardından bu sezonda yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Siz de onları sahada izlemek için Mexico City'de olabilirsiniz.

2025'in son bölümü ile 2026'nın başındaki o zorlu döneme gelmeden önce Las Águilas, art arda üç şampiyonluk kazanarak (Apertura 2024 ve 2025 ile Clausura 2025) ve Clausura 2025'i ikinci sırada tamamlayarak oldukça yüksekten uçuyordu.

Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez ve Raphael Veiga gibi dünya çapında çok sayıda oyuncuyu canlı izleme fırsatının yanı sıra Club América'nın iç saha maçlarına gidenler, dünyanın en ikonik statlarından biri olan Estadio Azteca'ya adım atma ayrıcalığını da yaşayacak.

GOAL, Club América maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair tüm güncel bilet bilgilerini sizin için derledi. Biletlerin nereden alınacağı, ne kadar olduğu ve daha fazlası burada.

Yaklaşan Club America maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Konum Biletler 21 Ağu Cuma (21.00) Liga MX: FC Juarez - Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Biletler 26 Ağu Çarşamba (19.45) Leagues Cup: Columbus Crew - Club America Dignity Health Sports Park (Carson, ABD) Biletler 29 Ağu Cumartesi (19.00) Liga MX: Club America - Club Puebla Estadio Azteca (Mexico City) Biletler 5 Eyl Cumartesi (19.00) Liga MX: Club America - Club Tijuana Estadio Azteca (Mexico City) Biletler 12 Eyl Cumartesi (TBC) Liga MX: Cruz Azul - Club America Estadio Azteca (Mexico City) Biletler 19 Eyl Cumartesi (21.00) Liga MX: Club America - C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Mexico City) Biletler 27 Eyl Pazar (21.00) Liga MX: Club Necaxa - Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Biletler 10 Eki Cumartesi (21.00) Liga MX: Club America - C.F. Monterrey Estadio Azteca (Mexico City) Biletler 17 Eki Cumartesi (19.00) Liga MX: Club León - Club America León Stadium (León) Biletler

Club America biletleri nasıl alınır?

Resmî Club América iç saha maç biletleri, kulübün ana resmî bilet platformu olan Fanki App veya Fanki.com üzerinden dijital olarak satın alınabilir. Biletler genellikle maç haftasında, çoğu zaman da karşılaşmanın başlangıç düdüğünden 3 ila 7 gün önce satışa çıkar.

Karşılaşma kapalı gişe değilse, biletler bazen maç günü doğrudan Estadio Azteca gişesinden de satın alınabilir. Ancak gişede işlemlerin fiziksel kâğıt bilet veya nakit yerine mobil uygulama üzerinden dijital olarak yapıldığını belirtmekte fayda var.

Ayrıca taraftarlar, Club America maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yer bulmak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri olarak öne çıkıyor ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Club America biletleri ne kadar?

Estadio Azteca'daki standart Liga MX iç saha maçları için resmî Club América biletleri genel olarak 675 MXN ile 3.500 MXN (35 ABD doları ile 200 ABD doları) arasında değişiyor. Ancak üst düzey ağırlama deneyimleri çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor ve 9.000 MXN'ye (475 ABD doları) kadar ulaşabiliyor.

Liste fiyatları, rakip takımın profiline göre dinamik olarak değişiyor. Chivas de Guadalajara'ya karşı oynanan Clásico Nacional gibi tarihî rekabet maçlarında başlangıç fiyatları daha yüksek oluyor.

Daha fazla bilgi için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Estadio Azteca hakkında bilmeniz gereken her şey

Estadio Azteca, sponsorluk nedeniyle resmî olarak Estadio Banorte adıyla bilinen, Mexico City'nin Coyoacán bölgesinde yer alan bir futbol stadyumudur.

1966'daki açılışından bu yana Liga MX ekibi Club America'nın, dönem dönem de Cruz Azul'un, ayrıca Meksika millî takımının düzenli iç saha stadı oldu. 87.523 kapasitesiyle Latin Amerika'nın en büyük, dünyanın ise en büyük sekizinci futbol stadyumudur.

Azteca, 1970 ve 1986 Dünya Kupası finallerine ünlü şekilde ev sahipliği yaptı. FIFA Dünya Kupası 2026 finaline ev sahipliği yapmasa da yaz aylarında tarihe geçti ve üç farklı Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapan tek stadyum oldu.

Club America rekorları ve istatistikleri

Club America, tam adıyla Club de Fútbol América S.A. de C.V., Meksika futbol tarihinin en başarılı ve en fazla kupa kazanan kulübüdür; yurt içi lig şampiyonluğu ve CONCACAF bölgesindeki uluslararası kulüp kupalarında en fazla zafere ulaşma rekorunu elinde bulundurur.

Başarılar ve öne çıkan kupalar

Liga MX: 16 şampiyonluk (ülke tarihinde rekor)

Copa México: 6 şampiyonluk (ülke tarihinde rekor)

CONCACAF Champions Cup / Champions League: 7 şampiyonluk (bölgesel rekoru paylaşıyor)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

En fazla gol atanlar: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Tüm zamanların liderleri

Club América, toplam galibiyet, toplanan puan ve atılan gol sayısında tarihî tüm zamanlar Liga MX tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Hiç düşmedi

Club America, Meksika ikinci ligine hiç düşmeyen yalnızca iki takımdan biri; diğeri ise Chivas.



