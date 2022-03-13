'Clough, Shakespeare'den çıktı' - 'The Damned United' neden hem beğenildi hem de tartışıldı?

David Peace gülümseyerek “Oğlumun en sevdiği film” diyor. “Onu seviyor ve tüm arkadaşları da öyle.

"Ama ben kitabı tercih ederim!"

2009 yılında ikonik bir futbol filmi haline gelen ikonik bir futbol romanı olan The Damned United'dan bahsediyoruz.

Her zaman Peace'in beğenisine hitap etmeyebilecek bir film, ancak kendi sözleriyle Yorkshire doğumlu yazar için “hayatı değiştirecek” bir film.

GOAL'e “Ondan birçok iyi şey geldi” diyor. “Kitaba bir sürü yeni hayran getirdi ve diğer çalışmalarıma yollar açtı. Bir yazar olarak, her şeyi yepyeni bir düzeye taşıyor.”

The Damned United'ın kitap versiyonu 2006'da yayınlandı ve eleştirmenlerin beğenisini topladı.

Brian Clough'un ve 1974'te Leeds United'ın menajeri olarak geçirdiği 44 günlük talihsizliğin hikayesini, gerçek olayları ve dramatize edilmiş konuşmaları Peace'in benzersiz, amansız hızlı tempolu tarzında bir araya getirerek anlatıyor.

O zamanlar ona 'hizip' diyorlardı. Peace, bu etiketi hiç beğenmedi.

“Bu bir roman” diyor, neredeyse 16 yıl sonra. “Sadece yazılan her şey birinin söylediği bir şeye dayanıyordu.

"Böyle bir şey uydurulmadı. Sadece dramatize edildi.”

Eleştirmenler onu sevdi, ama herkes sevmedi.

Ajax, The Dutch, The War by @KuperSimon. My favorite football writer all-time because he understands how to write about the world when writing about the game. This is the single best volume of football storytelling I have ever encountered 🇳🇱 pic.twitter.com/IQFMgwaGuk — roger bennett (@rogbennett) March 15, 2020

Clough'un ailesi onun tasvir edilmesinden nefret ediyordu. Kitapta Leeds'teki baş isyancılardan biri olarak gösterilen Johnny Giles, iftira olduğunu iddia etti ve sonunda bir mahkeme davasını kazandı.

Bir Huddersfield Town hayranı olan Peace, Red Riding dörtlüsü ve 1980'lerin ortasındaki Birleşik Krallık madencilerinin grevi sırasında geçen yakıcı romanı GB84 ile başarıya ulaşan kitabı yazmıştı.

“Clough beni her zaman büyülemiştir” diyor. "Babamın beni götürdüğü ilk maç, Trevor Cherry'nin tanıklığında Brian Clough'un Leeds'ine karşı Huddersfield'dı.

“Eski Leeds Road sahasında imza için beklediğimi hatırlıyorum. Clough saçımı okşadı. Birkaç hafta sonra Lig Kupası maçı için geri geldi. Leeds için bunun son olduğu ortaya çıktı.”

Elland Road'daki o karanlık, nevrotik ve nihayetinde tatmin edici olmayan 44 günden önce, Clough modası geçmeyen Derby County'yi lig şampiyonlarına dönüştürmüştü. Leeds'ten sonra Nottingham Forest'ta arka arkaya Avrupa Kupaları kazanarak inanılmaz başarılar elde etmeye devam edecekti.

İngiliz futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve kesinlikle en büyüleyici kişiliklerinden biri. Baskıda veya ekranda ideal bir baş karakter.

Peace, “Bana göre, o doğrudan Shakespeare'den çıkmış bir şey” diyor. “O çok karmaşık ve çelişkili, başarısı, düşüşü. Bence insanlar onunla ve ayrıca ondaki otorite karşıtı çizgiyle özdeşleşiyor.

“Futbol artık böyle karakterlerle özdeşleşmiyor Jose Mourinho Chelsea'ye ilk geldiğinde, onun tarzında Clough'un unsurları vardı. Ancak ben dahil hiç kimsenin Brian Clough'un gizemini çözdüğünü düşünmüyorum.

Onu hakkında kitaplar yazacak, filmler ya da belgeseller çekecek kadar ilgi çekici bir karakter yapan da bu.”

Peace, Clough ailesinin The Damned United'a nasıl tepki vereceğini bilseydi, muhtemelen bunu yazmayacağını şimdi kabul ediyor.

Giles gibi birinin tepkisinden daha az endişe duysa da, “Yapmak istediğim son şey onları üzmek” diyor.

Getty/GOAL

"Yıllar boyunca televizyonda yeterince insanı mahvettiğini gördüm," diye gülümsüyor.

Film versiyonunun aslında High Fidelity ve Dangerous Liaisons filmleriyle tanınan Stephen Frears tarafından yönetilmesi gerekiyordu.

Peace, “Bu Sporting Life'ı [ragbi liginde umut vadeden bir oyuncu hakkında 1963'te çığır açan bir film] yapan Lindsay Anderson'ın asistanıydı” diyor.

"Bu tür bir siyah-beyaz, kuzey havasıyla büyümüştüm - Thee Loneliness of the Long Distance Runner başka bir şey - ve bunlar Clough'un sevdiği türden filmlerdi. Bu yüzden mükemmel olacağını düşünüyordum.

"Stephen siyah beyaz yapmaktan, gerçekten cesur yapmaktan bahsediyordu ve bunun için gerçekten heyecanlandım. Sonra çeşitli nedenlerle ayrıldı ve Tom Hooper geldi."

Clough rolünde Michael Sheen, uzun süredir asistanı Peter Taylor rolünde Timothy Spall vardı.

Peter Morgan'ın senaryodan sorumlu olduğu Colm Meaney [Don Revie], Stephen Graham [Billy Bremner], Martin Compston [John O'Hare] ve Jim Broadbent [Sam Longson] gibi isimler de yer aldı.

Kitapta çok daha az karanlık ve iç gözlem olmasına rağmen, özellikle Sheen, yıldız performansı gösterdi.

Peace, “Ton çok daha hafif” diyor. “Zor bir durumda olduklarını düşünüyorum çünkü kitaba verilen tepkiyi görmüşlerdi.

"Ailenin filmi gerçekten sevmesini istediler ve bu da kitabın daha karanlık kısımlarının çoğunun kesildiği anlamına geliyordu."

Peace, Sheen'in canlandırmasından keyif aldı.

Brian'ı gerçekten 'anladığını' düşünüyorum.” Ancak Clough ve Revie arasındaki, görevden alınmasının ardından televizyonda canlı yayınlanan o ikonik hesaplaşma da dahil olmak üzere, filmin bazı önemli sahneleri konusunda daha az hevesli.

"Sadece yanlış, değil mi?" diyor. “O zaman bunu izlediğimi ve ne kadar büyük bir şey olduğunu hatırlayabiliyorum. Şimdi hayal edebiliyor musun?!

"Sahne yanlış. Hatta telafi edecek hiçbir şey yoktu; kendisi yazmalıydı.

"Sonra daha da kötüleştirmek için, [Clough]'un Brighton'daki bahçesinde Peter Taylor'a romantik bir komedi gibi serenat yaptığı sahne var!"

Bu endişelere rağmen, Peace kısa süre sonra futbol konusuna geri dönecek ve efsanevi eski Liverpool menajeri Bill Shankly hakkında 2013'te destansı bir roman olan Red or Dead'i yazacaktı.

Peace, “Bu, Goal filminin yapımcısı Mike Jefferies sayesinde oldu” diyor. “Bir Shankly filmi yapmak istiyordu ve benimle temasa geçti.

"Tabii ki film hiç yapılmadı ama kitabın çıkış noktası buydu."

Film neden yapılmadı, GOAL merak ediyor? Ne de olsa Shankly, Clough kadar başarılı, her parçası ikonik ve her parçası karizmatik miydi?

"Bilmiyorum," diye itiraf ediyor Peace. "Olmamış olması gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Çok karanlık bir senaryoya gittim. Mike ve diğer bazı insanlar denediler ama işe yaramadı.

"Umarım olur ve potansiyelin orada olduğunu düşünüyorum. Belki de bir dizi için potansiyel bir filmden daha fazlasıdır, kim bilir? Çok zengin bir hikaye."

Peace bugünlerde Tokyo'da yaşıyor ve hakkında çok az ipucu verdiği “birkaç” yeni kitap üzerinde çalışıyor.

Mayıs ayında Huddersfield'ı Premier Lig'de görmeyi umuyor ve Jurgen Klopp'un Liverpool'da yaptığı işe hayran kalıyor. Klopp, herhangi bir yazar veya senarist için rüya gibi bir karakter.

“Red or Dead yazdıktan sonra, mesih figürünün gerçekten bittiğini düşündünüz” diyor. Ama Shankly öyleydi ve Klopp da öyle.

“Dediğim gibi, şu anda oyunda çok fazla karakterimiz yok. Klopp bunlardan biri ve bence Mourinho/Guardiola rekabeti iyi bir roman ya da film olur.

"Leeds ktaraftarının [Marcelo] Bielsa'ya tepki verme şekli bile, bunun işe yarayacağını düşünüyorum."

Şunları ekliyor: “Benim için menajerler her zaman en ilgi çekici konulardır. Fever Pitch gibi kitapları sevdiğim kadar ve oyuncularla ilgili bazı kitapların öne çıktığı kadar, menajerin her zaman mükemmel bir konu olduğunu hissettim.

Gelecekte bir noktada Klopp, Guardiola, Mourinho ve hatta Bielsa'nın beyaz perdede resmedildiğini görebiliriz.

The Damned United 2, kimse var mı?